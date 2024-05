Deputado rouba projeto de lei para evitar aprovação de reforma - Reprodução

Deputado rouba projeto de lei para evitar aprovação de reforma Reprodução

Publicado 17/05/2024 14:13 | Atualizado 17/05/2024 14:31

Uma cena bizarra aconteceu no Congresso de Taiwan nesta sexta-feira (17): durante uma confusão generalizada, um deputado apoiador do governo roubou documento de projeto de lei que estava sob votação e fugiu. A proposta, apresentada pela oposição, pedia uma reforma legislativa com aumento dos poderes de decisão do Parlamento e redução do presidente.

Brigas pesadas e conflitos estão se tornando cada vez mais comuns em Taiwan, que vive cenário totalmente totalmente instável. Os principais partidos de oposição ao presidente Lai Ching-te, recém-eleito em janeiro, se aliaram e juntos são maioria no Parlamento. O governo acusa ambos de abuso de poder inconstitucional e de forçarem a aprovação de projetos de seu interesse, sem consultar.

Taiwan tem sido alvo de disputas e interesses geopolíticos recentemente. Em 1949, quando os nacionalistas foram derrotados pelos comunistas de Mao Tse-Tung, sua liderança fugiu e criou o seu próprio governo. Agora, o atual presidente chinês Xi Jinping recusa a independência da ilha e tem feito operações militares ao seu redor. Além disso, também tenta isolá-la do resto do mundo, fazendo com que seus parceiros comerciais não a reconheçam e nem mantenham nenhum tipo de vínculo comercial. Joe Biden, por outro lado, desde sua eleição se posiciona contra a postura dos chineses e a favor da independência de Taiwan, já tendo fornecido milhões de dólares e armamentos para defesa em caso de invasão. Os americanos apoiam a manutenção do atual governo, contrário aos ideais de Pequim.