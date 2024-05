Ava Louise tem mais de 400 mil seguidores no Instagram - Reprodução / Redes sociais

Ava Louise tem mais de 400 mil seguidores no InstagramReprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2024 13:23 | Atualizado 17/05/2024 13:49

A modelo americana Ava Louise, que faz sucesso na plataforma OnlyFans, afirmou que lucrou mais de R$ 150 mil em assinaturas após exibir os seios em Nova York , nos Estados Unidos. O striptease aconteceu em frente a um dispositivo instalado em uma rua da cidade americana e em Dublin, na Irlanda, que permitia a pessoas dos dois países se enxergarem em tempo real.

"Nos últimos dois dias, ganhei US$ 30 mil com esse escândalo todo, então tem sido incrível", disse a mulher de 25 anos em entrevista ao jornal "NY Post", publicada na última quarta-feira (15), referindo-se a novos assinantes na sua plataforma de conteúdo adulto.

Louise, que tem 426 mil seguidores no Instagram, projetou receber mais R$ 500 mil em poucos dias. "Eu fui ali sabendo que poderia viralizar", disse.

O portal foi criado pelo artista lituano Benediktas Gylys, com o objetivo de conectar pessoas de diferentes lugares do mundo. Os organizadores disseram que o dispositivo é uma "ponte para um planeta unido", que permite que as pessoas se vejam na tela de vídeo de 2,5 x 2,5 metros, mas não se ouçam.

No entanto, ele foi desativado na última terça-feira (14) por causa do comportamento inapropriado dos usuários. Além da nudez, houve troca de xingamentos e um dos irlandeses exibiu aos americanos uma imagem do atentado de 11 de setembro de 2001, contra as Torres Gêmeas.