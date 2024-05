Ava Louise tem mais de 400 mil seguidores no Instagram - Reprodução/X

Ava Louise tem mais de 400 mil seguidores no InstagramReprodução/X

Publicado 14/05/2024 16:31

Uma modelo do OnlyFans exibiu, no último domingo (12), os seios diante do portal que une Dublin e Nova York. Ava Louise, que tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, afirmou que os organizadores foram forçados a desligar o dispositivo após o ocorrido. O momento foi compartilhado por Ava em suas redes sociais.

"Achei que o povo de Dublin merecia ver duas batatas cultivadas localmente em Nova York", afirma a modelo no vídeo que postou em seu Instagram. Os organizadores disseram que o dispositivo é uma "ponte para um planeta unido" que permite que as pessoas se vejam na tela de vídeo de 2,5 x 2,5 metros, mas não se ouçam.

A exposição de rua no distrito de Flatiron contou com imprevistos desde o início, com a maior parte acontecendo do lado da Irlanda, com casos incluindo suásticas e uma foto das Torres Gêmeas em chamas no 11 de setembro.

Os organizadores justificaram o desligamento como resultado de um problema temporário de software.

* Com informações do New York Post