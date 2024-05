A etíope Muluwork Ambaw, de 26 anos, afirma ter passado os últimos 16 anos sem comer ou beber nada - Reprodução

Publicado 14/05/2024 15:44

A maioria das pessoas dificilmente consegue durar algumas horas sem comer alguma coisa, mas a etíope Muluwork Ambaw, de 26 anos, é um caso a parte. Ela garante que desde os 10 anos de idade nunca mais ingeriu qualquer tipo de alimento, nem sólido nem líquido, e que seu apetite simplesmente desapareceu.

Apesar do rigoroso jejum, Ambaw leva uma vida normal, goza de boa saúde de acordo com os médicos e tem muita energia para realizar as tarefas diárias. A jovem foi submetida a vários exames médicos na Etiópia, mas nenhum deles conseguiu realmente confirmar se ela diz a verdade, embora os médicos de um hospital em Adis Abeba, capital de seu país, tenham confirmado de que não havia evidência de qualquer alimento nos seus intestinos no momento do exame.



Muluwork diz que ainda se lembra da última vez que comeu algo: um ensopado de lentilhas vermelhas com injera, um prato típico da Etiópia. Depois disso, segundo ela, seu apetite simplesmente desapareceu. No início, ela mentiu para a família que havia comido, mas acabou contando a verdade.



"Eu morava com minha família e eles me pediam para tomar café da manhã e ir para a escola. Eu disse que tinha comido, mas estava fingindo. Eu havia perdido o apetite por água ou por qualquer alimento", diz Ambaw.



A jovem etíope afirma que, por não consumir alimentos ou água há 16 anos, também não teve de usar o banheiro durante esse período.



Em 2021, o primeiro-ministro da Etiópia tomou conhecimento da história de Ambaw e pediu que ela fosse examinada por médicos em Dubai, nos Emirados Árabes. De acordo com ela, os médicos não encontraram nada de errado.



"Não tenho nada a dizer. É o trabalho de Deus e eu simplesmente aceito isso", afirma.