Vestido tornou-se viral em 2015 - Reprodução/redes sociais

Vestido tornou-se viral em 2015Reprodução/redes sociais

Publicado 14/05/2024 14:58

O homem responsável pela foto do vestido que viralizou na internet em 2015 confessou ter estrangulado a esposa. Keir Johnston, de 38 anos, compareceu, no dia 9 de maio, ao Tribunal Superior de Glasgow, na Escócia, onde admitiu que é culpado pelo ataque que deixou Grace "temendo pela sua vida". As informações são do jornal Daily Record.

A violência ocorreu em um dia que Johnston estava bêbado e enviou várias mensagens à esposa, incluindo uma que dizia: "Você deveria me apoiar, mas não o faz". Preocupada, Grace retornou para casa. Ao ver a esposa, Johnston anunciou que iria deixá-la.

Grace resolveu sair da propriedade, mas foi jogada no chão por Johnston, que "colocou os dois joelhos em seus braços, para que ela não conseguisse se mover", disse o promotor Chris MacIntosh.

Keir Johnston ficará sob custódia até que a sentença seja anunciada em junho. Ele morava na Ilha de Colansay com sua esposa desde o seu casamento em 2015. MacIntosh contou ao Tribunal que Grace vivia com medo de seu marido abusivo.

O vestido tornou-se viral em 2015, após a mãe da noiva usar a roupa durante o casamento. A discussão sobre as verdadeiras cores do vestido ganhou repercussão mundial: preto e azul ou branco e dourado.