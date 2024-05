O deputado Martin Neumaier lambendo banheiros públicos - Reprodução / Internet

O deputado Martin Neumaier lambendo banheiros públicosReprodução / Internet

Publicado 17/05/2024 12:21 | Atualizado 17/05/2024 12:50

Um escândalo abalou a política alemã nos últimos dias. O deputado de centro-direita Martin Neumaier, membro do Partido Democrático Livre (FDP) e candidato nas próximas eleições locais na cidade de Aalen, causou polêmica ao divulgar uma série de vídeos em que aparece lambendo banheiros nas redes sociais. A instituição cancelou o apoio ao parlamentar e o expulsou da legenda.

Os vídeos que viralizaram na internet mostram o deputado lambendo mictórios e escovas de sanitários em uma estação de trem, além de colocar o rosto dentro de vasos. Em uma das cenas que mais causaram impacto entre os alemães, ele aparece nu com o corpo coberto de fezes. Os vídeos que viralizaram na internet mostram o deputado lambendo mictórios e escovas de sanitários em uma estação de trem, além de colocar o rosto dentro de vasos. Em uma das cenas que mais causaram impacto entre os alemães, ele aparece nu com o corpo coberto de fezes.

A repercussão foi imediata, gerando indignação entre cidadãos e dentro do próprio partido. Após a divulgação dos vídeos, todas as redes sociais do político foram desativadas.



Em uma declaração ao site "Tag24", o FDP repreendeu as atitudes do parlamentar e afirmou "não tolera nem compreende de forma alguma as ações ou declarações descritas", afirmou.

Martin Neumaier, que ocupava o segundo lugar na lista para a Câmara Municipal de Aalen-Ellwangen, foi expulso do conselho local do partido. Além disso, a instituição cancelou sua candidatura às eleições municipais, previstas para o dia 9 de junho.

De acordo com uma declaração do FDP, "tal comportamento contradiz os valores e princípios fundamentais de nosso partido. Por essa razão, decidimos encerrar nosso apoio ao candidato em questão com efeito imediato".

Segundo veículos alemães, alguns colegas de partido e conhecidos sugeriram que Neumaier seja submetido a exames psiquiátricos, levantando a possibilidade de que o político sofra de transtornos mentais.

Partido de coalisão

O Partido Democrático Livre (FDP) é uma legenda política alemã de orientação liberal e centro-direita. Fundado em 1948, o FDP defende políticas econômicas de livre mercado, promovendo a desregulamentação e a redução de impostos. Além disso, o partido valoriza a proteção dos direitos individuais e das liberdades civis, bem como a integração europeia.



Historicamente, o FDP tem desempenhado um papel significativo como partido de coalizão em diversos governos federais, frequentemente atuando como parceiro de coalizão tanto para os democratas-cristãos (CDU/CSU) quanto para os social-democratas (SPD).