Marinheiros franceses patrulham regiões da Nova Caledônia após protestosDelphine Mayeur / AFP

Publicado 17/05/2024 09:29

As autoridades francesas reconheceram, nesta sexta-feira (17), que não controlam algumas regiões de seu território da Nova Caledônia e esperam reverter a situação com a chegada de reforços a esse arquipélago do Pacífico, palco de enormes distúrbios.