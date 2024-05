A mãe Kelsey Mayfield lamentou por não ter sido lembrada no Dia das Mães - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2024 09:27 | Atualizado 17/05/2024 09:30

O Dia das Mães carrega o significado de alegria, amor e união entre as famílias. No entanto, este não foi o caso para Kelsey Mayfield, dos Estados Unidos. Ela publicou, em sua conta no TikTok, na última segunda-feira (13), um vídeo lamentando que não recebeu nenhuma atenção dos seus filhos na data comemorativa. “Seis crianças e nem um cartão, mas tudo bem, vou colher as minhas próprias flores”, disse. O conteúdo teve 365 mil curtidas e cerca de 4,5 milhões de visualizações.

“Estou sentada no meu carro chorando no Dia das Mães. Não consigo nem me recompor para sair e tomar um smoothie. Como alguém que desistiu de toda a vida, eu apenas senti que a coisa mais gratificante que poderia fazer era não continuar a minha carreira e nem o meu desenvolvimento pessoal. 'Eu preciso me dedicar totalmente aos meus filhos e aos filhos de outra pessoa, que precisam de amor e de uma mãe'”, afirmou Kelsey, que não revelou a idade deles.

Veja o desabafo da mãe (vídeo em inglês)

"No Dia das Mães, entre todos os dias, você pensaria que seria o dia em que obteria o brilho de tudo isso, de todo esse esforço. Então, onde fui parar no Dia das Mães? Fiquei sozinha. Porque meus filhos são decepcionantes."

Nos comentários do vídeo, outras pessoas a deram apoio e escreveram seus relatos. “Eu lamento pelas mães que não estão se sentindo amadas hoje. Não sou mãe, mas não consigo imaginar a dor”, afirmou uma usuária.

“Eu passei oito anos em um casamento onde eu não recebia um simples presente. Finalmente saí fora. Não é sobre os presentes, mas sobre a falta de amor e carinho”, ponderou outra.

No entanto, dias depois, na última quinta-feira (16), Kelsey publicou outro vídeo, desta vez afirmando que falou com seus filhos e desta vez, já recebeu um cartão, algumas flores e a promessa de ir a um piquenique. “Sim, nós conversamos sobre. Eu acredito que ter esse tipo de conversa é a forma como você anda para frente.”