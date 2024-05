Comerciários têm a chance de fazer cursos de forma gratuita no Senac RJ - Senac RJ/Divulgação

Comerciários têm a chance de fazer cursos de forma gratuita no Senac RJSenac RJ/Divulgação

Publicado 17/05/2024 15:35

O Senac RJ e o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro reafirmam parceria e promovem capacitação profissional gratuita para comerciários. O início das aulas está previsto para 18 de junho. Há oportunidades nos cursos de Atendimento Hospitaleiro, de Assistente Administrativo, de Assistente em Logística e de Administração de contas a pagar, contas a receber e tesouraria. São oferecidas 30 vagas por turma, por meio do Programa Senac de Gratuidade. As aulas são ministradas por instrutores do Senac RJ, das unidades Marechal Floriano e Campo Grande, em espaços do Sindicato, no Centro e na Zona Oeste.O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio-transporte incluso. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição