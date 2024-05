Verisure está contratando profissionais para atuação em vários setores da empresa - Reprodução

Publicado 16/05/2024 17:17

A Verisure, empresa de alarmes monitorados, está com 20 oportunidades abertas para a área de atendimento, vendas e outros setores no Rio de Janeiro. As vagas são para diferentes níveis de senioridade em posições como operadores de Contact Center, Televendas, Monitoramento e SAC, Técnico de Manutenção em Campo, Especialista de Segurança (Vendedor Externo), Analista de Planejamento e Estratégia, Analista de Comunicação Interna e Endomarketing, Analista de Marketing Intelligence entre outras.



A empresa oferece benefícios com foco em saúde e bem-estar para seus funcionários. O “Apoio Pass”, por exemplo, abrange suporte psicológico, jurídico, inclusive com temas relacionados ao nome social, financeiro e nutricional para os colaboradores e seus dependentes.



Programa de Diversidade



Priorizando um ambiente de trabalho representativo e com foco em equidade, a Verisure remodelou o seu programa de diversidade e inclusão, o antigo “VerInclui”, e o relançou como “Diversifica”. A iniciativa conta com uma série de ações, fóruns e palestras abordando temáticas sobre liderança inclusiva.



De acordo com levantamento realizado entre fevereiro e março de 2024 pela empresa no Brasil, 43% dos funcionários em cargos voltados para líderes se autodeclaram negros. Além disso, 32% dos entrevistados na pesquisa afirmaram serem mulheres que fazem parte da liderança.