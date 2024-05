Trabalha Rio estará em Senador Vasconcelos, Cordovil e Centro nesta semana - Divulgação

Publicado 14/05/2024 10:48

O Trabalha Rio, programa de intermediação de mão de obra da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), estará até as 15 horas desta terça-feira, 14, em Senador Vasconcelos na Zona Oeste. Quem quiser cadastrar seu currículo no banco de oportunidades da SMTE deve se dirigir à Rua do Bebedouro, 224. Já na quarta-feira, 15, os trabalhadores deverão ir ao Instituto Robson Tavares, na Rua Brejo Novo, 153, na Cidade Alta (Cordovil), também entre 10h e 15h. As ações itinerantes continuam na quinta-feira, 16, quando o programa estará na Praça do Expedicionário s/nº, no Centro, ao lado do Fórum do Rio.

Todos os atendimentos estão condicionados à distribuição de senha, e os trabalhadores devem apresentar,

além da carteira de trabalho, identidade, CPF, PIS e currículo.



“Muitas vezes, os trabalhadores não têm como se deslocar até uma das nossas sete Centrais do Trabalhador. Por isso, essas ações itinerantes são tão importantes. E temos procurado agregá-las com outros serviços oferecidos pela secretaria e por outras instituições, como o INSS’’, assinala o secretário de

Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.