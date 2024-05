Curso para MEIs tem duração de cinco dias, com aulas on-line e gratuitas - Internet/Reprodução

Curso para MEIs tem duração de cinco dias, com aulas on-line e gratuitasInternet/Reprodução

Publicado 09/05/2024 10:05

Uma jornada imersiva com interações e conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, gestão financeira, acesso ao crédito, marketing pessoal e digital. Este é o Decola MEI, curso gratuito oferecido pelo Sebrae, voltado para Microempreendedores Individuais (MEI) com média de faturamento de R$ 6 mil por mês. A primeira turma começa nesta segunda-feira, 13, mas as inscrições seguem abertas até novembro. Cada grupo de alunos terá até 150 participantes.



Em cinco dias de curso, a capacitação ocorre em interações e atividades no WhatsApp, por meio de conteúdos em diversos formatos (podcasts, vídeos e livros digitais) e conta com três aulas on-line e ao vivo com duas horas de duração cada.



“Durante a jornada, o participante terá a oportunidade de trocar experiência com os demais MEIs, aprimorar sua percepção como empreendedor e ter uma melhor gestão das atividades e controles como pessoa física e pessoa jurídica”, destaca a analista da Unidade de Gestão de Soluções do Sebrae, Fabiana Bellinello.



MEI

Ao longo de 15 anos de aprovada, a Lei Complementar 128/2008 já possibilitou a criação de mais de 15,6 milhões de microempreendedores individuais (MEI) distribuídos por todo o país. Atualmente, este universo de empreendedores representa quase 60% das empresas abertas no país — em mais de 400 atividades permitidas — e são responsáveis pela movimentação de cerca de R$ 140 bilhões por ano.