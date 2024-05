Profissionais serão responsáveis por diversas atividades relacionadas ao controle de entrada e saída de mercadorias - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 19:02

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está atendendo uma empresa de logística com 300 vagas temporárias abertas para Auxiliar de Logística. As pessoas interessadas podem conferir outras informações e fazer um cadastro, até dia 14 de maio, por meio do link: https://bit ly/aux_logistica_cajamar