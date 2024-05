O banco de talentos está cadastrando candidatos para diversas áreas de atuação na CSN Cimentos - Reprodução

Publicado 07/05/2024 10:50 | Atualizado 07/05/2024 11:26

Estão abertas as inscrições para o Banco de Talentos da CSN Cimentos. As oportunidades podem surgir em diferentes áreas — industrial, logística, concreto, agregados e administrativas. O modelo de trabalho é presencial, com atuação nas unidades do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Fortaleza, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.



A empresa alerta que a inscrição em nosso banco de talentos não garante a contratação, pois ela dependerá da disponibilidade de vagas, avaliação de currículos e requisitos de cada uma das oportunidades.



Perfil



As atividades podem variar de acordo com a área em que o perfil do candidato se encaixar. Para todos os cargos a empresa busca profissionais com as seguintes características:



- Espírito de equipe;



- Comunicação efetiva;



- Forte relacionamento interpessoal;

- Resiliência e adaptação as mudanças.



Qualificações exigidas



- Aprendiz: ter concluído o ensino médio.



- Estagiário Técnico ou Superior: Cursando médio técnico ou ensino superior.



- Cargos operacionais: Ensino médio completo.



- Cargos técnicos: Curso técnico profissionalizante completo.



- Cargos administrativos: Ensino Médio completo, Superior completo ou cursando. É importante possuir bons conhecimentos em pacote Office (Excel, PowerPoint e Word).



- Cargos de Liderança: Graduação Superior nos cursos de Administração, Economia, Direito, Engenharias: Civil, Mecânica, Química, Elétrica, Produção, Minas e/ou áreas correlatas. É importante possuir bons conhecimentos em pacote Office (Excel, PowerPoint e Word).

Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte ou transporte fretado (dependendo da localidade), vale-refeição ou refeitório no local e vale-alimentação.