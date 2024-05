Trabalha Rio estará de 9h às 13h em São Cristóvão - Divulgação

Publicado 04/05/2024 09:14 | Atualizado 04/05/2024 09:18

Rio - O Trabalha Rio, ação itinerante da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) do Rio voltada para a empregabilidade, fará uma parada neste domingo, 5, no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a popular Feira de São Cristóvão.

A ação é uma parceria entre a SMTE e o INSS. Das 9h às 13h, haverá a distribuição de 50 senhas para trabalhadores que desejam retornar ao mercado de trabalho, bem como para moradores do local em busca do primeiro emprego. A depender da procura pelo atendimento, há possibilidade de aumento da quantidade de senhas.

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas fica no Campo de São Cristóvão.

Na próxima quarta-feira, 8, o programa estará na Rua Eloi Rodrigues, 23, em Colégio, de 10h às 15h. Lá serão distribuídas cem senhas para quem quiser cadastrar seu currículo no banco de oportunidades da secretaria.



Como ocorre todas as semanas, na sexta-feira, o Trabalha Rio estará a postos, de 13h às 17h, na sede do Grupo Arco-Íris (Rua da Carioca, 45, Centro), atendendo os trabalhadores LGBTQIA+.