O feirão de empregos para PCDs acontecerá na Rua Clara Nunes 81, em Madureira - Divulgação

O feirão de empregos para PCDs acontecerá na Rua Clara Nunes 81, em MadureiraDivulgação

Publicado 03/05/2024 11:28

O Instituto Rede Incluir, em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, realizará o Circuito Dia D para Pessoas com Deficiência, na quadra da Portela, na próxima terça-feira, 7, das 9 às 17h, na Rua Clara Nunes 81, em Madureira. Os candidatos devem comparecer ao local portando o laudo que indica a deficiência, além de levar os documentos pessoais e o currículo.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil tem aproximadamente 18,9 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 8,9% da população. No entanto, a participação dessas pessoas no mercado de trabalho é de apenas 29,2%, em comparação com 66,4% da população em geral.

Esse contraste é ainda mais acentuado para as mulheres com deficiência, para as quais o levantamento do e-Social aponta que a média salarial de uma mulher sem deficiência é de R$ 1.791,42, enquanto a trabalhadora com deficiência recebe em média R$ 1.411,772.

“O mês de maio é um lembrete de que a luta por empregos justos e inclusivos é contínua. Nosso feirão é um passo importante nessa jornada”, afirma Antoniel Bastos, presidente do Instituto Rede Incluir.

O Feirão de Empregos na quadra da Portela oferecerá mais de 300 vagas em uma variedade de setores, com a presença confirmada de empresas como Araujo Abreu Engenharia, Tim Brasil, Firjan, Fas Saúde, Agilite, Milano, Viva Rio, Dom Atacadista, Aedin, entre outras.