Programa já capacitou mais de 200 pessoasMarcos de Paula/Divulgação

Publicado 30/04/2024 18:11

O Programa Diversidade Qualificada, direcionado a pessoas LGBTI+ e população de baixa renda, formou os alunos da turma de cuidadores de idosos no Auditório do Senac, em Botafogo. O programa é uma parceria da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro com o Serviço de Aprendizagem do Comércio (Senac), e oferece cursos educacionais gratuitos para pessoas LGBTI+ e para pessoas de baixa renda que sejam matriculadas ou egressas da educação básica.

O Programa Diversidade Qualificada foi criado em 2022 e, desde então, ofereceu mais de 250 vagas de cursos de formação profissional a pessoas LGBTI+ de baixa renda, em especial pessoas trans e travestis que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Além de capacitação profissional, o Programa Diversidade Qualificada também contempla uma campanha de encaminhamento de pessoas LGBTI+ para oportunidades de trabalho, emprego e renda por meio do Banco de Oportunidades do Senac RJ. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho. Por conta de questões como preconceito e falta de aceitação no ambiente escolar, a população LGBTI+ tem dificuldade de encontrar oportunidades no mercado formal, tornando o projeto essencial para a inserção destas pessoas na sociedade.

"O Programa Diversidade Qualificada tem objetivo de ampliar a educação profissionalizante de pessoas LGBTI+ e população de baixa renda. É muito gratificante ver a Prefeitura do Rio à frente de projetos que transformam a vida das pessoas, seja pelo ensino, capacitação ou exercício da cidadania. Conheço a realidade dos alunos que estão conosco e o esforço feito para participar das aulas. São pessoas que estão lutando para mudar de vida e vencer o preconceito. Foi uma formatura muito especial e emocionante para todos nós da equipe CDS-Rio que participamos da construção deste projeto", afirmou Carlos Tufvesson, coordenador de Diversidade Sexual da Prefeitura.

O curso de cuidadores de idosos, oferecido pelo Senac-RJ, teve duração de cinco meses e busca instruir os alunos a auxiliar o idoso em suas limitações cotidianas e focar no estado geral e bem-estar. Além disso, os participantes também têm aulas de formação cidadã, que tem o objetivo de trazer protagonismo e autonomia nos meios sociais e inserção no mercado de trabalho.