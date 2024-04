Escola Sesc de Artes Dramáticas oferece curso gratuito para formação de atores - Facebook/Reprodução

Escola Sesc de Artes Dramáticas oferece curso gratuito para formação de atoresFacebook/Reprodução

30/04/2024

A Escola Sesc de Artes Dramáticas está oferecendo 50 vagas para o Curso Técnico em Teatro e as inscrições vão até segunda-feira, 6 de maio. O curso é totalmente gratuito, voltado para maiores de 18 anos e garante Habilitação Profissional Técnica na área. As aulas são realizadas em quatro semestres letivos, com todas as atividades presenciais no Polo Educacional Sesc, que fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste.



Para os interessados em se candidatar, é preciso ter o ensino médio completo. O processo seletivo ocorre em três etapas classificatórias. Na primeira, o candidato deve apresentar um memorial descrevendo sua trajetória pessoal e mostrando como ela se liga com a proposta da Escola Sesc de Artes Dramáticas. Na segunda etapa, será feito o Teste de Habilidade Específica. Os classificados nas duas etapas anteriores seguem para a última fase, que é a entrevista para avaliação de conhecimentos em artes cênicas e aspectos comportamentais, como autonomia, disponibilidade e comprometimento.



Os aprovados serão classificados para duas turmas diferentes com 25 alunos cada. A primeira inicia as atividades no segundo semestre de 2024 e, a segunda, no começo de 2025. As aulas ocorrem das 18h40 às 22h e o curso tem a carga horária de mil horas.



Assim que se formam, os alunos têm acesso gratuito ao registro profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), incluindo as renovações anuais. O certificado do curso é resultado da parceria entre Sesc e Senac para ampliar o fomento ao setor cultural, à economia criativa e oferecer uma formação gratuita e acessível aos artistas.



O currículo do curso incentiva o aprofundamento na produção teatral na América Latina, a descoberta cênica e os fundamentos de outras áreas criativas dentro dessa arte. O foco é sempre na visão transversal da dramaturgia. Na Escola, os alunos contam com uma estrutura ampla e moderna, equipamentos e um teatro de 600 lugares, onde ocorrem as aulas práticas.



Outro diferencial é o corpo docente, que conta com artistas renomados e premiados. O aluno também tem acompanhamento pedagógico completo e participa de montagens de espetáculos durante a formação. Em dezembro de 2023, o projeto formou a sua primeira turma de profissionais.



