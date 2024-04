Rio começa a semana com 4.289 vagas de emprego e estágio - Reprodução

Rio começa a semana com 4.289 vagas de emprego e estágioReprodução

Publicado 29/04/2024 17:21

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.289 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.945 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.322 novas vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência.

São 1.053 vagas para trabalhadores em geral, e outras 269 destinadas a pessoas com deficiência. As participações em processos seletivos para essas vagas serão oferecidas no Festival do Trabalhador, que a SMTE patrocina na quarta-feira (01) no Parque Madureira, das 9h às 22h, além de inscrições em cursos de capacitação e qualificação profissional, serviços ao cidadão e shows.

Entre os destaques da semana, 70 vagas para repositores em supermercados em diversos locais da cidade, com necessidade de apenas seis meses de experiência e ensino médio completo.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para auxiliar de manutenção predial, motorista de carreta, confeiteiro, gerente de restaurante, nutricionista (para profissionais com ensino superior no setor), auxiliar de almoxarifado, atendente de lanchonete e técnico em segurança do trabalho (essas três últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 1.240 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (92), ciências contábeis (36) e comunicação social (12). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 53 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 61 no total e também 4 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 83 vagas. Sendo técnico em administração (21) e segurança do trabalho (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 16 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (14).

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 282 vagas. São 170 oportunidades para Jovem Aprendiz e 112 para Estágio.





Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Hydro

A Norsk Hydro está com três novas vagas de emprego abertas para inscrições e cadastro no banco de talentos para pessoas com deficiência. As vagas são para atuação na Hydro Paragominas, no Pará, e nas unidades de Campinas, em São Paulo, e do Rio de Janeiro. Todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS.

Para atuar no escritório da Hydro no Rio de Janeiro, a empresa busca um Advogado Corporativo de nível Sênior. Os candidatos deverão ter formação em Direito, licença ativa pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pós-graduação na área jurídica. Admissão internacional em ordem dos advogados nos Estados Unidos ou Reino Unido será um diferencial para a vaga. Os candidatos devem ter inglês fluente e experiência em Direito Corporativo com foco em negociações comerciais, joint ventures e fusões e aquisições. As principais atividades do cargo são negociação de acordos comerciais e gestão de contratos. As inscrições para a vaga estarão disponíveis até 1º de maio.

A descrição completa das vagas e a formação necessária estão disponíveis no site hydro.com

SFI



O Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana (SFI), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH), está com três vagas disponíveis. Todas as oportunidades são para trabalhar no município.

A primeira é de empregada doméstica para a área central da cidade. Outras duas oportunidades, já anunciadas, ainda não tiveram as vagas preenchidas: auxiliar de vendas para a empresa de cursos profissionalizantes Microlins, e consultor comercial para a escola de idiomas KNN, preferencialmente que tenha Curso de Inglês, mas sem necessidade de experiência prévia ou formação acadêmica, já que a empresa contratante oferecerá treinamento.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br ou ainda entregá-lo na sede da SMTDH, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no período das 8h às 17h.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.370 oportunidades de estágio, sendo 731 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 37 vagas nas áreas de Administração (20), Construção Civil (5), Educação (2), Engenharia de Produção (4), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).

Em Campos, são 24 oportunidades em Administração (2), Contabilidade (3), Design (1), Direito (2), Educação (1), Farmácia (2), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (1), Saúde (3) e Serviço Social (1). Já em Duque de Caxias, são 10 vagas em Marketing (1), Administração (8) e Direito (1).

Em Macaé, são 42 vagas nas áreas de Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Contabilidade (4), Design (1), Educação (2), Educação Física (2), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Produção Mecânica (2), Saúde (2), Transportes (1) e Turismo & Lazer (2).

Em Niterói, há 54 oportunidades em Administração (24), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Educação (9), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Informática (3), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (1), Secretariado (2) e Turismo & Lazer (1). Já em Nova Friburgo, são 7 vagas em Administração (3), Contabilidade (1), Direito (1) e Informática (2).

Em Nova Iguaçu, são 23 vagas nas áreas de Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (3) e Informática (1).

Em Petrópolis, são 16 oportunidades para Administração (11), Contabilidade (1), Educação (2), Produção Mecânica (1) e Saúde (1). Já em Resende, são 22 vagas em Administração (5), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (1), Educação (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (2), Informática (1), Produção Mecânica (2), Química

(1) e Serviço Social (1).

No Rio de Janeiro, são 492 oportunidades nas áreas de Administração (195), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (9), Artes (5), Biblioteconomia (3), Comunicação (14), Construção Civil (11),

Contabilidade (30), Design (4), Direito (68), Economia (2), Educação (28), Educação Física (7), Elétrica-Eletrônica (16), Engenharia Ambiental (7), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (3), Informática (27), Letras (1), Marketing (15), Meio Ambiente (5), Moda (1), Museologia (2), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (6), Saúde (18), Social (1) e Turismo & Lazer (2).

Em Teresópolis, são três vagas para Administração (1) e Educação (2). Já em Três Rios, há apenas uma vaga em Educação.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 639 vagas.

Em Barra Mansa, são seis vagas para Aprendiz, vinte e seis para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, três para Técnico em Mecânica e cinco para Técnico em Saúde.

Em Campos, há nove vagas para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, duas para Técnico em Saúde. Já em Duque de Caxias, são seis vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.



Em Macaé, são 39 oportunidades para Aprendiz, 21 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.

Em Niterói, há 22 vagas para Aprendiz, 24 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Indústria e seis para Técnico em Saúde. Já em Nova Friburgo, são duas oportunidades para Aprendiz, oito para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Em Nova Iguaçu, são 14 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Petrópolis, são 12 vagas para Ensino Médio, onze para Aprendiz e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende, são 13 oportunidades para Aprendiz e quatro para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 180 vagas para Aprendiz, 122 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, quatro para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design, uma para Técnico em Educação, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria, três para Técnico em Informática, nove para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Química, quatro para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Segurança.

Em Teresópolis, há apenas uma vaga para Aprendiz. Já em Três Rios, são sete vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.