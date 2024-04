Aulas preparam o aluno para as provas do Encceja - Reprodução/Governo de Goiás

Publicado 29/04/2024 13:28

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) abriu inscrições para todos que desejam terminar os estudos no Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). De 29 de abril a 10 de maio, será possível se inscrever no “Chegou A Minha Vez”, projeto da plataforma online da Descomplica, que vai beneficiar 20 mil jovens cariocas. O Encceja é um exame que concede a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Médio a oportunidade de certificação por meio de uma prova. A iniciativa não tem custos para a Prefeitura do Rio.

Essa é uma oportunidade totalmente gratuita e oferecerá aulas ao vivo e gravadas, exercícios e simulados, até duas redações por mês não cumulativas, além de, opcionalmente, poderem participar de uma comunidade de alunos. Serão disponibilizados materiais para todas as disciplinas elencadas no edital da prova do Encceja: Matemática, Ciências da Natureza, Linguagens e Redação e Ciências Humanas.

O programa oferece aos alunos uma jornada de desenvolvimento educacional com foco na empregabilidade e na preparação para a prova Encceja 2023. Neste ano, o exame será realizado no dia 25 de agosto. A Secretária Especial da Juventude Carioca, Gabriella Sampaio, destacou a importância da democratização do ensino e da oferta de oportunidade para jovens que precisaram interromper os estudos em alguma fase de sua vida.