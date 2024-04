Provas do Concurso Nacional Unificado serão aplicadas no próximo domingo, em dois turnos - Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

Provas do Concurso Nacional Unificado serão aplicadas no próximo domingo, em dois turnosPaulo Sergio Costa / Agência O Dia

Publicado 28/04/2024 05:00 | Atualizado 28/04/2024 12:18

Faltando uma semana para o Concurso Nacional Unificado (CNU), o clima é de expectativa para que os 2,1 milhões de participantes aptos a participar da prova. O certame, elaborado pela Cesgranrio, promete ser bastante disputado e tem movimentado a rotina de quem deseja entrar para o serviço público federal. O DIA ouviu como os candidatos estão se preparando nessa reta final e o que os professores recomendam para esses sete últimos dias.



Popularmente chamada de Enem dos Concursos, a avaliação será realizada em 228 cidades em todo o Brasil e disponibiliza vagas em 21 órgãos federais com salários de até R$ 22 mil. As provas, que serão aplicadas no próximo domingo (5), acontecerão em dois turnos. O primeiro começa às 9h e termina às 11h30, enquanto o segundo vai das 14h às 18h. Os portões serão abertos uma hora e meia antes desses horários, às 7h30 e 12h30, respectivamente.

Para o nível superior, pela manhã, os exames incluem 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma discursiva focada nos conhecimentos específicos do bloco temático escolhido. À tarde, a avaliação consiste em 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Já para o nível médio, a parte da manhã é reservada para 15 questões objetivas e uma redação, enquanto o período da tarde dispõe de 45 questões objetivas.

O Rio de Janeiro foi o estado com maior número de inscritos, com um total de 223.248 fluminenses. Mais da metade (127.248) são da capital, porém outros 10 municípios terão aplicação de prova: Niterói (22.044), Nova Iguaçu (15.064), Duque de Caxias (9.803), Campos dos Goytacazes (9.201), Volta Redonda (9.441), São Gonçalo (9.039), Cabo Frio (8.098), Petrópolis (6.513), São João de Meriti (4.429) e Belford Roxo (2.368).



Os resultados preliminares estão programados para serem divulgados em 3 de junho, com resultado final previsto para 30 de julho. A convocação para posse e os cursos de formação iniciarão em 5 de agosto.



Etapas



O "Enem dos concursos" será realizado em duas etapas, sendo a primeira, eliminatória, dividida em quatro fases:



a) Primeira fase: aplicação das provas objetivas e dissertativas, classificatória;



b) Segunda fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência;



c) Terceira fase: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;



d) Quarta fase: procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas.



A segunda etapa será destinada à avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Competição acirrada



Uma das inovações do CNU foi a divisão das carreiras por blocos. Durante a inscrição, o candidato tinha a opção de escolher um entre os oitos disponíveis, divididos pela área de atuação. Selecionado o bloco, a pessoa deveria relacionar, por ordem de preferência, quais vagas disponíveis desejava concorrer.



De acordo com dados do Ministério da Inovação em Serviços Públicos, o bloco 8 – de nível médio – foi o que apresentou o maior número de inscrições, com um total de 701.029 pessoas disputando as 692 vagas. Quantidade que levou a uma relação de 1.013 candidatos por vaga.



A menor procura ficou com o bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação – com 74.283 inscritos. Devido à baixa adesão, levando em consideração as 359 vagas ofertadas, a relação ficou em 206 candidatos para cada oportunidade.

O especialista em concursos públicos da Estratégia Concursos, Victor Tanaka, acredita que o formato, inédito no país, tem deixado professores e candidatos com dúvidas, mas veio para ficar. "Por exemplo, alguns órgãos acabaram não aderindo a esse primeiro CNU em função das dúvidas de como ele aconteceria, qual a forma e os conteúdos. A tendência é de uma realização mais periódica, inclusive, com outros órgãos federais do Executivo aderindo ao modelo. A própria ministra Esther Dweck afirmou que já está em estudo um segundo CNU", afirmou.

O especialista em concursos públicos Victor Tanaka afirmou que o CNU é o "maior de todos tempos" Arquivo Pessoal

Tanaka chama a prova de "maior de todos os tempos". "De forma geral, teremos o maior concurso público de todos os tempos, tanto em termos de inscritos quanto pela mobilização nacional", disse.



Veja a lista completa de vagas, candidatos e a relação candidato/vaga



Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Vagas ofertadas: 727

Total de inscritos: 121.838

Relação candidato/vaga: 167



Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação

Vagas ofertadas: 597

Total de inscritos: 77.943

Relação candidato/vaga: 130



Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Vagas ofertadas: 530

Total de inscritos: 102.922

Relação candidato/vaga: 194



Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Vagas ofertadas: 971

Total de inscritos: 336.284

Relação candidato/vaga: 346



Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Vagas ofertadas: 1.016

Total de inscritos: 300.766

Relação candidato/vaga: 296



Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Vagas ofertadas: 359

Total de inscritos: 74.283

Relação candidato/vaga: 206



Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Vagas ofertadas: 1.748

Total de inscritos: 429.370

Relação candidato/vaga: 245



Bloco 8 - Nível Intermediário

Vagas ofertadas: 692

Total de inscritos: 701.029

Relação candidato/vaga: 692



Reta final



A proximidade com o exame tem mudado a rotina de quem pretende ingressar no serviço público. Enquanto alguns candidatos têm aumentado as horas de estudo, outros preferem focar nas matérias que encontram mais dificuldades ou nas quais serão avaliados pela primeira vez.



Em um tradicional curso preparatório no Centro do Rio, as salas seguem cheias de expectativa e muita dedicação. A corretora de imóveis Luana Calil, 38 anos, chegou a diminuir o ritmo no trabalho para se concentrar somente nos estudos.



A corretora de imóveis Luana Calil reduziu a carga no trabalho para se dedicar aos estudos Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

"Antes eu estava conseguindo conciliar bem o trabalho, mas agora parei. Só estou atendendo um cliente que já é da minha carteira. Não captei cliente novo para poder ficar o máximo de tempo estudando," explicou.



A corretora, que passa de 10 a 12 horas dedicadas aos livros, tem como objetivo o cargo de Auditora Fiscal do Trabalho, no Bloco 4. Nesta reta final, concentra seus estudos nas disciplinas de maior peso para a prova, como Sociologia e Psicologia Aplicada ao Trabalho, Direito do Trabalho, Segurança do Trabalho e redação.



Administrar o tempo de estudo com trabalho é um dos grandes desafios de grande parte dos candidatos. É o caso da auxiliar administrativa Larissa Barbosa, 28 anos, que mora em Madureira, na Zona Norte, e trabalha no Centro. O deslocamento deixa pouco tempo diminui o tempo livre, então ela aproveita o intervalo do almoço para revisar as matérias.

A auxiliar administrativa Larissa Barbosa aproveita o intervalo do almoço para revisar as matérias Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

Formada em Administração, Larissa, que vai tentar uma vaga no bloco 7, já escolheu os temas aos quais vai se dedicar na última semana: "Eu vou focando mais nas áreas que pra mim, até então, não tinha acesso como, por exemplo, políticas públicas, de governança — que não fazem parte da tarefa curricular da faculdade".

O auxiliar administrativo Douglas Santos Rafael, 36 anos vai tentar uma vaga para o bloco 4, que enquadra a área de Trabalho e Saúde do Servidor. Apesar de já estudar para concursos há três anos, preferiu se concentrar no tema de Saúde do Trabalho nesta reta final.

O auxiliar administrativo Douglas Santos Rafael vai concentrar os estudos em Saúde do Trabalho Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

"Algumas coisas eu já tinha de base, mas o maior desafio para mim foram as matérias que eu nunca tinha visto, né? Por exemplo a área de saúde, que não costumam estar no programa da maioria dos concursos", disse.

Rafael, que tem uma rotina entre três e seis horas de estudo diárias, já sabe como vai finalizar a preparação na última semana antes das provas. "Eu acho que não só revisão e revisão, não tem muito o que correr atrás", ressaltou.

Professora destaca 'sprint' final

Segundo a professora Carla Lopes, que leciona Legislação no curso Degrau Cultural, o estudo deve ser a prioridade para os candidatos. "Se for possível, conforme as necessidades e rotina de cada um, recomendo aumentar o foco nos tópicos mais recorrentes, aproveitando cada momento até o dia da prova. Comparando ao atletismo, é o sprint final", ressaltou.

Para a professora Carla Lopes, é crucial revisar os conteúdos e fazer o máximo de questões possíveis Paulo Sergio Costa / Agência O Dia

A docente destaca a prioridade para a reta final. "Na semana da prova, é crucial que o candidato revise os conteúdos e faça o máximo de questões possíveis, focando, de preferência, nas matérias com maior peso e dificuldade", avalia.

Apesar da última semana ser tensa para quem vai fazer o concurso, Carla lembra a importância de incluir o descanso à rotina. "Descansar faz parte da preparação. Uma mente descansada consegue acessar com facilidade conteúdos já estudados, mas, é claro, sempre com limites. Para muitos alunos, o método de estudo pomodoro funciona bem, em que o tempo de estudo é intercalado com pequenas pausas, permitindo uma maior absorção do conteúdo", destacou.

Tanaka recomenda atenção à banca. "Trabalhar muitas questões da Cesgranrio, que é a banca do concurso. Isso porque a tendência é que ela, inevitavelmente, repita formas de cobrança de conteúdos prévios, nem que seja a maneira interpretativa", falou.

Dicas!



Carla destacou três pontos importantes para os candidatos no dia do exame.

1 - Vá com a cabeça tranquila! Estamos falando de uma prova cheia de novidades, uma incógnita ainda para todos, então está todo mundo no mesmo barco.

2 - Tente controlar o psicológico, porque, sem dúvidas, ele é o maior inimigo do candidato. Vejo muitos alunos dominando o conteúdo, mas sem domínio do emocional, o que acarreta resultados negativos.



3 - Lembre-se de que estamos falando de uma prova, e o seu resultado é só uma parte do processo de preparação. Números não definem e nem limitam para o objetivo ao qual se pretende alcançar. Concurso é acúmulo de conhecimento, persistência e evolução gradativa. O resultado positivo é possível para todos, desde que saibam entender que é um processo que demanda tempo.

Locais de prova

O Ministério da Inovação disponibilizou nesta quinta-feira (25) os locais de prova para os inscritos no certame. Em todo o país, haverá 3.665 unidades, com 75.730 salas. O estado do Rio de Janeiro conta com 400 pontos de aplicação, e um total de 7.411 salas de aula.

Quem quiser saber onde realizará o CNU precisa acessar o cartão de confirmação, no site do concurso no portal da Cesgranrio (https://cpnu.cesgranrio.org.br/ ). Para acessar, é necessário ter uma conta no site gov.br.

No documento está disponível o horário, endereço exato do local de prova, número de inscrição, assim como se o candidato precisará de algum auxílio para realizar o exame e se optou por ser chamado pelo nome social. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia do exame.

Saiba o que é permitido no dia da prova



- Caneta Preta Transparente: Candidatos devem levar caneta preta de material transparente e são aconselhados a ter canetas reservas, já que não serão fornecidas no local.



- Roupas e Acessórios: Uso de roupas e sapatos confortáveis é recomendado devido aos longos períodos sentados. Relógios, óculos escuros, chapéus e protetores auriculares são proibidos;



- Alimentação: É permitido levar alimentos e água, desde que as embalagens estejam lacradas e as garrafas sejam transparentes;



- Eletrônicos: A posse ou uso de dispositivos eletrônicos como celulares, MP3, gravadores, entre outros, durante as provas resultará em eliminação;



- Envelopes: Os candidatos receberão envelopes para guardar eletrônicos e outros itens pessoais, que devem permanecer desligados e lacrados sob a carteira até o término das provas;

- Levar provas: Não será permitido levar a prova ao final. A medida visa a dificultar a atuação de organizações criminosas que enviam o gabarito por meio de ponto eletrônico aos candidatos. O Ministério da Gestão informou que disponibilizará um arquivo com o conteúdo do exame no site da instituição às 20h do domingo.