Inmetro aumentou o número de vagas do concurso público destinadas às cotas raciais - Divulgação

Publicado 06/05/2024 18:37

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) alterou o edital concurso público para retificar para 20, e não 18, o número total de vagas reservadas às cotas raciais. O edital foi publicado em dezembro e é voltado ao provimento de 60 vagas para o cargo de Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade (divididas em 16 especializações) e de 40 para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade (divididas em 11 especializações).

O Aditivo nº 5, que alterou o edital e ajustou o quantitativo de vagas destinadas às cotas raciais, foi publicado em 30 de abril, depois que o MPF encaminhou ofício ao Inmetro indicando a necessidade de retificação do edital.

A partir de uma representação feita ao MPF, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Rio de Janeiro instaurou um procedimento para verificar possível irregularidade no cálculo das vagas reservadas às cotas raciais no certame. Segundo o apurado, a administração do concurso optou por aplicar o cálculo do percentual de 20% destinado às cotas ao total de cada especialização dos dois cargos, resultando em 11 vagas para o cargo de pesquisador e 7 para o de analista.

Segundo o MPF, porém, o percentual deve ser aplicado sobre o total de vagas de cada cargo, desconsiderando a subdivisão em especializações, seguindo inclusive o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).