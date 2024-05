Rio terá mais de 5 mil oportunidades na semana - Reprodução

Rio terá mais de 5 mil oportunidades na semanaReprodução

Publicado 06/05/2024 18:28

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.588 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas vagas para as áreas administrativa, de vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 3.024 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.328 novas vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência. São 1.041 vagas para trabalhadores em geral, e outras 287 destinadas a pessoas com deficiência. Entre os destaques da semana, 50 vagas para repositores em supermercados em estabelecimentos do Rio e Grande Rio, sem qualquer necessidade de experiência prévia. Basta contar com o Ensino Médio completo para se candidatar.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para babás (51), motoristas de entregas, cozinheiros (40), padeiro, auxiliar jurídico (para trabalhadores com nível superior), auxiliar de limpeza, ajudante de obras e auxiliar de logística (essas três últimas para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Além das vagas de emprego, também são oferecidas oportunidades de estágio aos estudantes universitários. Nesta semana, a SMTE apresenta chances para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Jornalismo e Psicologia em diversas regiões da cidade.



Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Ciad, na Avenida Presidente Vargas 1.977, no Centro.



Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 805 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (94), ciências contábeis (36) e comunicação social (11). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 51 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 66 no total e também 4 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 98 vagas. Sendo técnico em administração (29) e segurança do trabalho (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 17 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (15).

Para se candidatar, basta acessar o site mudes.org.br.



Isbet







Nesta semana há 202 vagas de Jovem Aprendiz com salários de até R$ 1.400, sendo 110 oportunidades para o centro do Rio, 25 vagas em Niterói, 35 vagas em Rio Bonito, 22 vagas para a Baixada e 10 vagas para Rio das Ostras.



Também há 157 vagas de estágio com bolsas até R$1.900, sendo 80 oportunidades para o Centro do Rio, 33 vagas para Niterói, 20 vagas para Rio Bonito e 24 vagas para região de Nova Friburgo.



As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.



Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal O Isbet está com vagas abertas para jovens aprendizes e estagiários em várias de suas unidades.Nesta semana há 202 vagas de Jovem Aprendiz com salários de até R$ 1.400, sendo 110 oportunidades para o centro do Rio, 25 vagas em Niterói, 35 vagas em Rio Bonito, 22 vagas para a Baixada e 10 vagas para Rio das Ostras.Também há 157 vagas de estágio com bolsas até R$1.900, sendo 80 oportunidades para o Centro do Rio, 33 vagas para Niterói, 20 vagas para Rio Bonito e 24 vagas para região de Nova Friburgo.As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal www.isbet.org.br

Setrab

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 987 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



Os maiores salários, de cerca de R$ 7.000, são oferecidos no município de Niterói, na Região Metropolitana, para função de médico do trabalho, que requerem dos candidatos nível Superior completo e experiência. Na mesma região, a posição com um grande número de vagas abertas (35) é para babá em diferentes bairros da zona Sul. A remuneração é de R$ 4.236, com exigência de ensino Fundamental completo e experiência.

Também estão disponíveis oportunidades para cozinheiro (Ipanema, Jardim Botânico e Barra da Tijuca), coordenador de contabilidade (Barra da Tijuca), ladrilheiro (Centro) e mecânico de refrigeração (Anchieta), com salários que podem chegar a R$ 5.648, e experiência anterior exigida. A região Metropolitana dispõe, ainda, de 82 chances para pessoas com deficiência (PcD), a maioria sem exigência de experiência anterior. Os salários chegam a dois mínimos.



Na Região Serrana, todas as 199 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de motorista carreteiro, manobrista, mecânico de refrigeração, secretária, servente de obras, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 23 oportunidades, tais como jardineiro, padeiro, engenheiro de alimentos, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.292 oportunidades de estágio, sendo 775 para ensino superior.



Em Barra Mansa, são 42 vagas distribuídas nas áreas de Administração (25), Construção Civil (5), Educação (2), Engenharia de Produção (4), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).



Em Campos, há 27 oportunidades, sendo Administração (5), Contabilidade (3), Design (1), Direito (2), Educação (1), Farmácia (2), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (1), Saúde (3) e Serviço Social (1).



Duque de Caxias possui 12 vagas, distribuídas em Marketing (1), Administração (10) e Direito (1).



Macaé oferece 47 vagas nas áreas de Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Contabilidade (5), Design (1), Educação (2), Educação Física (2), Engenharia de Produção (5), Marketing (1), Produção Mecânica (2), Saúde (2), Transportes (1) e Turismo & Lazer (2).



Niterói tem 56 oportunidades, abrangendo Administração (24), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (3), Educação (9), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Informática (3), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (1), Secretariado (2) e Turismo & Lazer (1).



Nova Friburgo possui 8 vagas, sendo Administração (3), Contabilidade (1), Direito (2) e Informática (2).



Nova Iguaçu tem 25 vagas disponíveis, incluindo Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (3) e Informática (2).



Petrópolis oferece 20 vagas, distribuídas em Administração (11), Contabilidade (5), Educação (2), Produção Mecânica (1) e Saúde (1).



Resende possui 24 vagas, abrangendo Administração (5), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (3), Educação (1), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (2), Informática (1), Produção Mecânica (2), Química (1) e Serviço Social (1).



No Rio de Janeiro, há 508 vagas nas áreas de Administração (195), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (5), Arquivologia (9), Artes (5), Biblioteconomia (3), Comunicação (15), Construção Civil (11), Contabilidade (30), Design (4), Direito (70), Economia (5), Educação (28), Educação Física (7), Elétrica-Eletrônica (20), Engenharia Ambiental (7), Engenharia de Produção (3), Gastronomia (3), Informática (27), Letras (1), Marketing (15), Meio Ambiente (5), Moda (1), Museologia (2), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (10), Saúde (18), Social (1) e Turismo & Lazer (2).



Teresópolis possui 5 vagas, sendo 2 em Administração e 3 em Educação.



Para ensino médio, técnico e Jovem Aprendiz, o CIEE tem 517 vagas.



Em Barra Mansa, são 23 vagas distribuídas em Aprendiz (6), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (3), Técnico em Mecânica (3) e Técnico em Saúde (5).



Campos possui 11 vagas, incluindo Ensino Médio (4), Técnico em Administração (3), Técnico em Construção Civil (1), Técnico em Design (1) e Técnico em Saúde (2).



Duque de Caxias tem 10 vagas, abrangendo Aprendiz (1), Ensino Médio (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Mecânica (4) e Técnico em Saúde (1).



Macaé oferece 25 vagas, distribuídas em Aprendiz (9), Ensino Médio (11), Técnico em Administração (3), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (1).



Niterói possui 27 vagas, abrangendo Aprendiz (3), Ensino Médio (12), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Indústria (2) e Técnico em Saúde (6).



Nova Friburgo oferece 8 vagas, sendo Aprendiz (2), Ensino Médio (5) e Técnico em Administração (1).



Nova Iguaçu tem 12 vagas, incluindo Aprendiz (1), Ensino Médio (5), Técnico em Administração (5) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Petrópolis possui 14 vagas, abrangendo Ensino Médio (2), Aprendiz (11) e Técnico em Mecânica (1).



Resende oferece 17 vagas, distribuídas em Aprendiz (13) e Ensino Médio (4).



No Rio de Janeiro, são 356 vagas, incluindo Aprendiz (180), Ensino Médio (127), Técnico em Administração (5), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Design (1), Técnico em Educação (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (15), Técnico em Indústria (1), Técnico em Informática (5), Técnico em Mecânica (10), Técnico em Química (2), Técnico em Saúde (4) e Técnico em Segurança (1).



Teresópolis oferece 2 vagas para Aprendiz.



Três Rios tem 12 vagas, distribuídas em Aprendiz (7), Ensino Médio (4) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).

Feirão de empregos para PCDs na Portela nesta terça



O Instituto Rede Incluir, em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, realizará o Circuito Dia D para Pessoas com Deficiência, na quadra da Portela, nesta terça-feira, 7 de maio, das 9 às 17h, na rua Clara Nunes, 81, em Madureira. Os candidatos devem comparecer ao local portando o laudo que indica a deficiência, além de levar os documentos pessoais e o currículo.



O Feirão de Empregos na quadra da Portela oferecerá mais de 300 vagas em uma variedade de setores, com a presença confirmada de empresas como Araújo Abreu Engenharia, Tim Brasil, Firjan, Fas Saúde, Agilite, Milano, Viva Rio, Dom Atacadista, Aedin, entre outras.