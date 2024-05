Selecionados irão atuar em obra do residencial - Divulgação

Publicado 07/05/2024 12:54 | Atualizado 07/05/2024 13:01

Rio - A Emccamp Residencial, que possui 47 anos de atuação no mercado da Construção Civil, está com 14 vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades são para início imediato.

Ao todo, são dez vagas para equipes de empreiteiros atuarem como ladrilheiros, duas para empreiteiros atuarem como carpinteiros e outras duas oportunidades para armadores, podendo ser empreiteiros ou contratação com carteira assinada.



Os selecionados irão atuar na obra do residencial Villa Mares, situada na rua Luiz Carlos Sarolli, 1245, no Recreio dos Bandeirantes. Os interessados devem entrar em contato pelo pelo telefone/WhatsApp (21) 97414-6686, responsável Filipe.