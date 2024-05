Para o Rio de Janeiro, a empresa oferece 75 vagas - Divulgação

Publicado 08/05/2024 12:31 | Atualizado 08/05/2024 12:37

A AeC Contact Center, empresa de soluções de experiência do cliente e gestão de processos de negócios terceirizados, anuncia a abertura de mais de mil novas vagas de emprego em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Montes Claros. As oportunidades são para a função de operador de contact center, destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e possuam conhecimentos básicos em informática. A companhia destaca que não é necessária experiência prévia na função, o que facilita e é uma chance importante para o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área, com reais chances de ascensão profissional.



As novas vagas disponíveis para contratação imediata são distribuídas da seguinte forma:

- Rio de Janeiro (RJ) - 75 vagas