Bolsas chegam a até R$ 991,99 - Arquivo/Agência Brasil

Bolsas chegam a até R$ 991,99 Arquivo/Agência Brasil

Publicado 08/05/2024 17:01

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) abriu inscrição para o novo programa de estágio. As vagas serão para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados podem se inscrever até 14 de maio no site https://adm.ciderh.org.br/ A seleção, que será feita por meio da empresa Capacitação, Inserção e Desenvolvimento (Cide), oferece 60 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior em diversas áreas de formação, com possibilidade de convocação durante o período de um ano, validade do certame.Estudantes interessados em participar devem acessar o site da Cide, fazer o cadastro e se inscrever para concorrer às vagas de estágio, de forma gratuita. O candidato deve ter disponibilidade para estagiar durante quatro horas diárias, desde que não seja concorrente ao horário de estudo.