Cursos oferecidos são nas áreas Empreendedorismo, Comunicação, Tecnologia Básica e Aplicada - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 08/05/2024 14:57

A Plataforma Rio On está com inscrições abertas para mais de 1.200 vagas em cursos on-line gratuitos nos eixos de Empreendedorismo Inovador, Comunicação, Tecnologia Básica e Aplicada. Lançada em 2023 pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Senac RJ, a plataforma disponibiliza conteúdos voltados para o letramento digital e a inserção no mercado de trabalho.

Para a inscrição, é preciso ser morador do município do Rio e ter mais do que 16 anos. As aulas são pela internet, com duração de 8 a 60 horas e visam ao desenvolvimento de habilidades voltadas ao século 21.

"Os cursos oferecidos são uma ótima oportunidade para quem deseja trilhar novos caminhos digitais, expandir a jornada profissional ou mesmo turbinar seu negócio. O objetivo das aulas é aumentar as possibilidades de trabalho e renda, qualificando mais profissionais", afirmou Thereza Paiva, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.

Os cursos disponíveis são: UX Design: Aplicando Experiência do Usuário em Projetos; Programação em PHP; Introdução ao Webdesign com HTML e CSS; Marketing de Conteúdo: Estratégias Avançadas que Engajam e Vendem; Design de Games: Nível Iniciante, Desenvolvimento de Banco de Dados, Excel; Design Gráfico: Criando Meu Primeiro Job; Educação Financeira; Design de Serviços: Inovação e Processos; Design Thinking e Processos Criativos; e Fundamentos para Projeto de Móveis Planejados.

A Rio On é a primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem da Prefeitura do Rio de Janeiro. Junto com as nove Naves do Conhecimento, localizadas nas zonas Norte e Oeste da cidade, a Rio On faz parte do cinturão tecnológico no município voltado à inclusão digital.