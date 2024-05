Inscrições podem ser feitas no estande do CIEE montado na estação - Divulgação/CIEE

Inscrições podem ser feitas no estande do CIEE montado na estaçãoDivulgação/CIEE

Publicado 14/05/2024 08:10

Rio - O Centro de Integração Empresa (Ciee) promoverá nesta quarta-feira, 15, e quinta-feira, 16, um mutirão de atendimento na estação Carioca do MetrôRio. Serão oferecidas 2 mil vagas de estágio e aprendizagem para jovens estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade. As oportunidades também serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

O atendimento será realizado das 7h às 15h, e faz parte do programa "CIEE em Movimento", que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira.

Há oportunidades para Ensino Médio, Técnico e Superior em todos os municípios do estado do Rio. Os cursos com maior número de oportunidades de estágio são Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Construção Civil, Tecnologia da Informação e Jornalismo.

Para jovem aprendiz, os interessados devem ter entre 14 e 24 anos incompletos, cursando ou já concluído o Ensino Médio. Já para o programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que esteja no Ensino Médio, Técnico, Tecnológico ou Superior.

As inscrições poderão ser feitas no estande do CIEE montado no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) na estação. O estudante deve levar apenas um documento com foto para completar o cadastro. Se preferir, já pode baixar o app do CIEE no caminho, entrar no portal da instituição e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis e concorrer a uma oportunidade. A inscrição é gratuita.



Durante os dois dias de ação, o CIEE irá distribuir cartilhas com conteúdo de orientação profissional, com dicas de currículo, entrevistas e informações sobre como se destacar no ambiente de trabalho, entre outras.

Além disso, a equipe do centro estará presente para dar orientação personalizada e responder a qualquer dúvida dos estudantes sobre oportunidades de estágio, cursos de capacitação e desenvolvimento profissional.



"Estamos muito entusiasmados. Acreditamos que oferecer acesso a oportunidades, recursos educacionais e orientação profissional importante em locais de grande circulação, como esse, é fundamental para apoiar os jovens em sua jornada para o mercado de trabalho", afirma o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola.



Serviço



Mutirão do CIEE na estação Carioca/Centro do MetrôRio



Data: quarta e quinta-feira (15 e 16)

Horário: das 7h às 15h

Local: mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile)