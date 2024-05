Evento on-line e gratuito acontecerá nesta quarta-feira (15), entre 10h e 18h - Reprodução internet - Gabriel Jabur

Publicado 14/05/2024 12:37 | Atualizado 14/05/2024 12:38

A 3ª edição da Feira de Empregabilidade da Nestlé vai oferecer 6 mil oportunidades de emprego para jovens de todo o Brasil. O evento on-line e gratuito acontecerá nesta quarta-feira, 15, entre 10h e 18h. A ação busca conectar a juventude de 18 a 29 anos com ofertas de emprego e conteúdos relevantes. As inscrições podem ser feitas no site da marca.

Em 2023, o evento impactou 44 mil jovens de todo o Brasil com oportunidades para ingressar no mercado de trabalho.

"Este é o terceiro ano consecutivo da Feira de Empregabilidade da Aliança Pelos Jovens – Nestlé. A cada ano a oferta de oportunidades aumenta, neste ano além das vagas de diferentes empresas, teremos cinco palestras ao vivo com especialistas em temas que podem apoiar a juventude e alguns conteúdos de desenvolvimento que podem salvar para estudarem no momento que for melhor. Reunir diversas oportunidades em um único lugar de forma prática e de fácil acesso é uma maneira de contribuirmos para o futuro da juventude do Brasil", afirma Helen Andrade, Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé Brasil.

A Nestlé lidera a Aliança pelos Jovens, um grupo de 100 empresas que trabalham de forma colaborativa para promover oportunidades para jovens no Brasil. Já o Mover é uma coalizão dedicada a promover equidade racial, educação e combate ao racismo. Grandes empresas já estão confirmadas para a Feira deste ano, entre elas: Bradesco, Cargill, Syngenta, CSN, CIEE, Adecco e Cia de Talentos.

O evento, que promove inclusão e novas perspectivas no mercado de trabalho, de maneira prática e divertida, representa mais um passo na jornada da Nestlé pela capacitação das pessoas jovens, que também conta com iniciativas como o Nestlé Yocuta, Cacauicultores do Futuro, Futuros Baristas, Fazedores de Café, entre outras.

As pessoas inscritas na feira deste ano receberão notificações por e-mail e WhatsApp. A Feira de Empregabilidade é uma iniciativa da Nestlé, em parceria com empresas integrantes da Aliança pelos Jovens e do Mover.