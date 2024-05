Rio terá mais de 8 mil oportunidades na semana - Reprodução

Publicado 13/05/2024 17:49 | Atualizado 13/05/2024 18:00

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 8.177 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas vagas para as áreas administrativa, de vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 3.752 são de estágio e 1.015 destinadas a Jovem Aprendiz.



SMTE



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta segunda-feira (13/05) 1.760 novas vagas de emprego para trabalhadores com e sem deficiência. Destas, 511 são destinadas a pessoas com deficiência.



Entre os destaques da semana, uma centena de vagas para pessoas com deficiência, como auxiliares de limpeza para diversos bairros da cidade e com exigência apenas do ensino fundamental completo e de seis meses de experiência.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para motorista de caminhão, instalador fotovoltaico, cozinheiro (com 40 vagas), analista de RH (para quem tem ensino superior completo), operador fiscal, auxiliar de linha de produção (essas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.



Além das vagas de emprego, também são oferecidas oportunidades de estágio aos estudantes universitários. Nesta semana, a SMTE apresenta chances para alunos de Farmácia, Jornalismo, Psicologia, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia e Publicidade e Propaganda em diversas regiões da cidade.





Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Ciad, na Avenida Presidente Vargas 1.977, no Centro.



Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 804 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (103), ciências contábeis (36) e economia (6). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 54 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 69 no total e também 4 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 105 vagas. Sendo técnico em administração (37) e mecânica (7). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (17).



Para se candidatar, basta acessar o site mudes.org.br.



Isbet



O Isbet está com vagas abertas para jovens aprendizes e estagiários em várias de suas unidades:



Há 202 vagas de Jovem Aprendiz com salários de até R$1.400 com 110 vagas para o Centro do Rio, 25 vagas em Niterói, 35 vagas em Rio Bonito, 22 vagas para a Baixada e 10 vagas para Rio das Ostras.



Para vagas de estágio estão disponíveis 157, com bolsas até R$1.900. Estão distribuídas em 80 vagas para o Centro do Rio, 33 para Niterói, 20 para Rio Bonito e 24 para região de Nova Friburgo.





Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal

As oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Setrab



Nessa semana estão abertas 1526 vagas para quem busca trabalho, disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine)



As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro, distribuídas, principalmente, pelos setores de Serviços (63,3%) e Comércio (36,7%). Existem boas chances para quem nunca trabalhou, com salários de R$ 2.824, tais como operador de tratores diversos (20 vagas), em Campo Grande, Bangu e Centro, técnico químico (duas vagas) na Ilha do Governador, e motorista entregador (40 vagas) em São João de Meriti.



A região com maior número de vagas é a Metropolitana, com 1.290 chances, 342 das quais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Para esse segmento há, por exemplo, 50 oportunidades de fiscal de loja, sem experiência, 10 de eletricista, com experiência exigida, e 10 de auxiliar de mecânico eletricista, também com experiência. Também nessa região, existem boas chances com salários que podem chegar a cinco mínimos (R$ 7.050), tais como para médico do trabalho, gerente de supermercados, babá e governanta de residência.



Para a Região do Médio Paraíba, há 23 vagas com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) como a de mecânico de veículos automotores, em Volta Redonda e auxiliar de dentista, em Valença. Para essa mesma cidade, está sendo ofertada, também, uma oportunidade na função de farmacêutico. A remuneração pode chegar a R$ 4.648 e sem exigência de experiência anterior.



As 213 vagas da região Serrana são quase todas para Teresópolis e oferecem de um a dois salários mínimos, tais como ajudante de cozinha, carpinteiro, balconista, jardineiro, pedreiro, porteiro, entre outras. Quem tem experiência como motorista de carreteiro pode se candidatar a uma das oportunidades oferecidas em Petrópolis, com salário de até R$ 4.236.



De acordo com o Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, mais da metade das vagas (54,3%) exige experiência. Por nível de escolaridade exigida, 60,9% delas pedem Ensino Médio completo, e 25,7% o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários, 60,9% das vagas oferecem até dois salários mínimos e 29,9% até um salário mínimo.



CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1191 oportunidades de estágio, sendo 727 para ensino superior.



Em Barra Mansa, são 48 vagas distribuídas nas áreas de Administração (33), Construção Civil (2), Educação (3), Engenharia de Produção (4), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).



Em Campos, há 28 oportunidades, sendo Administração (8), Contabilidade (3), Educação (1), Farmácia (2), Direito (2), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (1), Saúde (2) e Serviço Social (1).



Duque de Caxias possui 12 vagas, distribuídas em Administração (8), Contabilidade (1), Direito (2) e Produção Mecânica (1).



Macaé oferece 32 vagas nas áreas de Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Design (1), Educação (2), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Marketing (2), Saúde (2) e Transportes (1).



Niterói tem 77 oportunidades, abrangendo Administração (37), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (5), Educação (15), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Estética (1), Informática (3), Marketing (4), Moda (1) e Nutrição (1).

Nova Friburgo possui 2 vagas, sendo Administração (1) e Informática (1).



Nova Iguaçu tem 38 vagas disponíveis, incluindo Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Design (3), Direito (4), Educação (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Química (1).



Petrópolis oferece 11 vagas, distribuídas em Administração (8), Biologia (2) e Produção Mecânica (1).



Resende possui 18 vagas, abrangendo Administração (8), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Direito (2), Educação (1), Engenharia de Produção (1), Informática (1) e Produção Mecânica (1).



No Rio de Janeiro, há 460 vagas nas áreas de Administração (171), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Arquivologia (10), Artes (3), Biblioteconomia (2), Comunicação (22), Construção Civil (13), Contabilidade (26), Design (6), Direito (69), Economia (2), Educação (36), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (7), Gastronomia (6), Indústria (1), Informática (27), Letras (1), Marketing (15), Meio Ambiente (3), Museologia (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Saúde (21), Serviço Social (1) e Turismo (2).

Três Rios possui uma vaga para Construção Civil.

Para ensino médio, técnico e Jovem Aprendiz, o CIEE tem 464 vagas.



Em Barra Mansa, são 12 vagas distribuídas em Aprendiz (1), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (3).

Campos possui 3 vagas, incluindo Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).

Duque de Caxias tem 11 vagas, abrangendo Aprendiz (4), Ensino Médio (3), Técnico em Administração (2) e Técnico em Mecânica (2).

Macaé oferece 62 vagas, distribuídas em Aprendiz (43), Ensino Médio (16), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (2).



Niterói possui 37 vagas, abrangendo Aprendiz (16), Ensino Médio (12), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Indústria (2) e Técnico em Saúde (5).



Nova Friburgo oferece 3 vagas, sendo Aprendiz (1) e Ensino Médio (2).



Nova Iguaçu tem 25 vagas, incluindo Aprendiz (14), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Petrópolis possui 16 vagas, abrangendo Ensino Médio (6), Aprendiz (9) e Técnico em Mecânica (1).



Resende oferece 23 vagas, distribuídas em Aprendiz (7), Ensino Médio (15) e Técnico em Mecânica (1).

No Rio de Janeiro, são 266 vagas, incluindo Aprendiz (148), Ensino Médio (75), Técnico em Administração (7), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (15), Técnico em Indústria (6), Técnico em Informática (2), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Saúde (4) e Técnico em Segurança (1).



Três Rios tem 6 vagas, distribuídas em Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).

Mutirão MetrôRio

Em celebração ao Mês do Trabalho, nesta quarta, 15, e quinta-feira, 16, o MetrôRio recebe um novo mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro, promovido pelo Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Janeiro (CIEE Rio).

Ao todo, a ação especial vai oferecer 2 mil oportunidades, sendo 1.600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, a partir do segundo período da faculdade; 295 para Jovem Aprendiz e 105 para pessoas com deficiência (PCDs). As vagas são para diversas áreas de atuação, e os cursos com maior número de oportunidades de estágio são Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Construção Civil, Tecnologia da Informação e Jornalismo.

Nos dois dias, a iniciativa acontece das 7h às 15h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação. Os interessados devem apresentar documento com foto. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE, para fazer o cadastro e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis. A inscrição é gratuita.

Para as vagas de Jovem Aprendiz, os interessados devem ter entre 14 e 24 anos incompletos, cursando ou já concluído o Ensino Médio. Já para o programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que esteja no Ensino Médio, Técnico, Tecnológico ou Superior.