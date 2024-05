Robótica é um dos cursos oferecidos pelos Espaços da Juventude - Laryssa Lomenha/JuvRio

Publicado 13/05/2024 15:26

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições até o dia 30 para 3.500 vagas nos cursos de Robótica e Design de Games. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, ao longo de todo o mês de junho, em todas as sete unidades dos Espaços da Juventude — Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.Os Espaços da Juventude já capacitaram, em menos de dois anos, mais de 10 mil jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens de 15 a 29 anos aprendem como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços têm certificado de conclusão.No curso de Robótica, os alunos irão imergir no mundo das células robotizadas colaborativas e aprender como se dá a integração de robôs em rede com outros sistemas de automação. Já em Design de Games, os jovens irão iniciar no mundo da programação digital. Na sala de aula, os alunos conhecerão os tipos de jogos e mergulharão na história dos consoles. Ao final do curso, será desenvolvido um jogo entre os colegas.Os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, também para outras formações: DJ, Indústria Avançada, Operação de Drone, Impressão 3D, Mídias Digitais, Informática para Negócios e Programação Móvel.Para realizar o cadastro, basta preencher o formulário disponível nas redes sociais da secretaria: www.instagram.com/juvrio - Estácio: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô);