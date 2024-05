Inscrições em programa de estágio vão até o dia 2 de junho - freepak

Publicado 16/05/2024 11:19

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, abriu inscrições para estágio. São 15 vagas para atuação no Rio de Janeiro. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Engenharia Naval, Engenharia Oceânica, Mecânica e Direito. Para participar da seleção, os candidatos devem estar cursando a partir do 5º período.

O processo seletivo do Programa de Estágio inclui triagem de currículos, entrevista oculta com a liderança da área, dinâmicas on-line em grupo e testes on-line. A admissão dos selecionados, que trabalharão dedicados ao projeto de revitalização da malha de gás da Bacia de Campos, está prevista para segunda quinzena de junho, com carga horária de 6h/dia e duração de estágio até dois anos. Entre os benefícios para os estudantes estão a bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, planos de saúde e odontológico.