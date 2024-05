É necessário experiência na função - Divulgação

Publicado 17/05/2024 10:54

Rio - A Localiza&Co está com dez vagas abertas para serviço mecânico de martelinho de ouro em seu Centro de Desativação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os interessados devem se inscrever no portal de carreiras do instituto, enviar currículo para o e-mail rhrj@localiza.com ou entregar o currículo no Centro de Desativação da cidade (Av. SN 1, 122 - Parque Duque, Duque de Caxias - RJ).

Para se candidatar, é necessário ter experiência na função, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) B definitiva e ensino fundamental completo.



Entre os benefícios oferecidos pela Localiza&Co estão a participação nos Lucros, Vale Alimentação e Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Gympass, Previdência Privada, Vale Transporte, Allya (clube de benefícios, descontos em várias categorias de mercado), desconto em compra e aluguel de veículos.



"Não medimos esforços para proporcionar um ambiente de inovação, diálogo, respeito e reconhecimento. Desenvolvemos e reconhecemos o nosso time, cuidamos genuinamente uns dos outros, com foco em gerar valor e proporcionar resultados extraordinários. Por isso, buscamos profissionais engajados, que gostem de trabalhar em ambiente de alta performance, priorizem o cliente e que cultivem relações de longo prazo", afirma Daniel Linhares, Diretor Executivo de Gente da Localiza&Co.

Serviço



- 10 Vagas abertas no Centro de Desativação da Localiza&Co em Duque de Caxias (RJ)



- Serviço mecânico de martelinho de ouro.



- Inscrições: no portal de carreiras da Localiza&Co, envio de currículo para o e-mail rhrj@localiza.com ou entrega do currículo no Centro de Desativação da cidade (Av. SN 1, 122 - Parque Duque)