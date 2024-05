Mais de 25 empresas já confirmaram participação no evento - marcelo camargo/agência brasil

Mais de 25 empresas já confirmaram participação no eventomarcelo camargo/agência brasil

Publicado 17/05/2024 09:49

Rio - Com o propósito de promover oportunidade para que grupos socialmente desfavorecidos consigam espaço no mercado de trabalho, entre a próxima segunda-feira (20) e quinta-feira (23), a partir das 9h, serão oferecidas mais de 500 vagas afirmativas de estágio, trainee e emprego para todo o estado do Rio de Janeiro e realizadas diversas palestras e atividades on-line gratuitas na Semana da Diversidade e Inclusão do Emprega – um ecossistema de empregabilidade virtual e interativo. Os interessados podem se inscrever pela internet

Entre as empresas confirmadas estão BrasilCenter Comunicações, Cia de Talentos, CIEE Rio, Deloitte, Global Hitss, Granado|Phebo, Grupo Fleury, Huawei, Icatu Seguros, ILOS, Mutant, Nasajon, Saint-Gobain, Santander, Smarthis Tecnologia da Informação, TOTVS, Vero Solutions e Visagio.

Estão previstas para os quatro dias de evento interações em tempo real com profissionais de RH; networking com recrutadores nos chats, fóruns e palestras; conteúdos, oficinas e mentorias para preparação para processos seletivos e desenvolvimento de soft skills, incluindo um game exclusivo e inovador de mapeamento de competências – Soft Skills Game – baseado na metodologia Situational Judgment Test (SJT), além de certificados e premiações.

De acordo com pesquisa realizada pelo Vagas.com, o número de vagas de emprego para contratação de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência cresceu 33,2% em 2022, saltando de 19.825 em 2021 para 26.409 no ano passado.

Com o crescimento das práticas de ESG (sigla em inglês que representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), tem aumentado a cada ano a necessidade das organizações em criarem ambientes com maior diversidade, inclusão e equidade.

Idealizado pela Vero Solutions – empresa de tecnologia especializada em recursos humanos, o Emprega contará com estandes virtuais com atividades e conteúdos exclusivos das empresas voltados para o desenvolvimento profissional do candidato como, por exemplo, bate-papos com gestores e treinamentos com especialistas alinhados ao dia a dia das empresas e às melhores práticas de mercado.