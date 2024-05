O forró está muito presente nas festas juninas e é patrimônio cultural imaterial do Brasil - Foto: Marcello Casal Jr. - Agência Brasil

Publicado 17/05/2024 21:29

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá aulas de dança gratuitas, e as inscrições estão abertas de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h. Poderão participar pessoas a partir dos 10 anos. As atividades serão oferecidas pela prefeitura.

Haverá aulas de dança de salão, forró, samba, salsa, tango e zouk, de acordo com os organizadores.

As atividades terão início no próximo dia 10 de junho no Grêmio Recreativo Musical, no Centro de Guapimirim, com um aulão inaugural no dia 7 do mesmo mês. Cada turma será composta por até 40 alunos.

O curso é dirigido por Fabiano Vivas, ganhador da primeira edição da Dança dos Famosos do extinto Domingão do Faustão.

Para participar, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência.

No caso de menores de 18 anos, será preciso levar uma declaração escolar e a cópia da carteira de identidade e do CPF do responsável legal.

As inscrições devem podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, localizada na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro de Guapimirim, ou pelo WhatsApp (21) 96460-6784.