A vacina contra HPV é quadrivalente e produzida pelo Instituto ButantanFoto: Butantan - Reprodução

Publicado 15/05/2024 06:27

Guapimirim – A vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) está disponível em todas as unidades de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para pessoas entre 9 e 19 anos, de ambos os gêneros, que nunca tenham se imunizado contra a doença. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 16h.

A campanha, em vigor em todo o Brasil, tem ao menos duas novidades em relação às edições passadas: a primeira é que a faixa etária foi estendida. Antes era destinada para adolescentes de até 14 anos; a segunda é que a aplicação passa a ser em dose única, conforme diretriz estabelecida pelo Ministério da Saúde em abril deste ano.

Com isso, o Brasil se junta a outras 37 nações que já aplicam o imunizante em dose única em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, tais como: Argentina, Austrália, México, entre outras.

Estudos mais recentes mostram que apenas uma dose, em pessoas sem imunossupressão, é capaz de fornecer o mesmo nível de proteção contra o câncer de colo uterino igual a duas ou três aplicações. Outro fator que levou a uma nova metodologia é a dificuldade de cobertura vacinal em vários países. O novo esquema poderia abranger um público maior.

O imunizante ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzido pelo Instituto Butantan, por meio de parceria de transferência tecnológica do laboratório privado Merck Sharp & Dohme – detentor dos direitos – e é composto pelas variantes recombinantes do HPV 6, HPV 11, HPV 16 e HPV 18. Ou seja, é quadrivalente.

A vacina ajuda a prevenir verrugas nos órgãos genitais e no ânus, além de câncer de colo do útero, de pênis, anal e oral. Especialistas indicam que o imunizante deve ser aplicado antes mesmo do início da vida sexual para que as pessoas estejam protegidas e não transmitam o vírus aos parceiros e parceiras.

No caso de pessoas imunodeprimidas, incluindo as que possuem o vírus da imunodeficiência humana (HIV),e vítimas de violência sexual, o protocolo é de que sejam aplicadas três doses, respeitando o intervalo entre cada uma delas. O Programa Nacional de Imunização (PNI) prevê a imunização para pessoas de 45 anos em determinadas circunstâncias.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.