Da esquerda para a direita: o secretário de Segurança de Guapimirim, Wallace Gulineli; o deputado estadual Júlio Rocha; a tenente-coronel Simone Silva; e o vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da FarmáciaFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2024 17:55 | Atualizado 10/05/2024 18:06

Guapimirim – O 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), sediado em Magé e com atuação nessa cidade e em Guapimirim, ambas localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está sob novo comando. A cerimônia de posse da tenente-coronel Simone Silva aconteceu na última quarta-feira (8) e contou com a presença de representantes da Polícia Militar e de políticos da região.

É a segunda vez na história do 34º BPM que uma mulher comanda essa unidade policial. A nova comandante tem 26 anos de serviço e conta com uma longa trajetória a serviço da sociedade fluminense: já foi secretária do Estado-Maior Geral entre 2013 e 2016, subcomandante do 34º BPM (Magé) e do 2º BPM (Botafogo), comandante do 26º BPM (Petrópolis) e do 17º BPM (Ilha do Governador), diretora de Administração da Subsecretaria Adjunta de Operações Aéreas do Rio de Janeiro, entre outras funções.

A tenente-coronel Simone Silva já foi homenageada com a Medalha 20 anos de bons serviços prestados, recebeu o título de Cidadã Petropolitana e a Medalha Mérito Coronel Assunção, Medalha Sangue de Heróis, Medalha Batalhão de Suez, Medalha Ordem do Mérito da Defesa Civil e Distintivo Lealdade e Constância.

Além disso, a policial tem curso de Formação de Oficiais, curso de Investigação e Perícia Criminal, curso, pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade Cândido Mendes (Ucam), curso Superior da Polícia Militar, entre outras especializações.

Entre os presentes na cerimônia de troca de comando, vale destacar o vice-prefeito de Guapimirim, Natalícia da Farmácia, o deputado estadual do Rio de Janeiro Júlio Rocha (Agir-RJ) e o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim, Wallace Gulineli.

Antes, o 34º BPM era comandado pelo tenente-coronel Braziliano.