Modelo atual de urnas eletrônicas para as eleições no BrasilFoto: TRE-GO - Reprodução

Publicado 07/05/2024 16:36

Guapimirim – O prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral termina nessa quarta-feira (8). A data-limite é válida para quem precisa tirar o título de eleitor, fazer biometria, alterar local de votação ou reativar título cancelado, por exemplo.

“A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das Eleições 2024”, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que lançou uma campanha pela biometrização dos eleitores fluminenses em janeiro deste ano.

Por conta do fechamento do cadastro, os cartórios eleitorais estão trabalhando em regime de plantão das 11h às 19h até essa quarta-feira (8). Depois disso, o atendimento ao público volta a ser até às 17h.

Para eleitores que já fizeram coleta das impressões digitais, é possível alterar domicílio eleitoral pela internet. Os que não tiverem e quiserem fazer essa mudança terão de ir presencialmente a uma unidade da Justiça Eleitoral mais próxima da residência.

Para emissão de primeira via de título de eleitor, reativar título suspenso porque deixou de votar em várias eleições e para fazer biometria, faz-se necessário comparecer a uma zona eleitoral.

Veja quais documentos levar na Justiça Eleitoral:

* Documento oficial de identificação (preferencialmente, com foto).

* Comprovante de vínculo com o município (como comprovante de residência, por exemplo) ou algum documento que comprove vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da cidade.

* Certificado de quitação militar (somente obrigatório à pessoa do gênero masculino que solicitar o primeiro título no ano em que completar 19 anos).

No caso de pagamento de multas por ter deixado de votar em alguma eleição, isso pode ser feito online ( clique aqui ).

O primeiro turno das eleições 2024 ocorrerá no próximo dia 6 de outubro, num domingo. Os eleitores irão às urnas para eleger prefeito e vereadores. Nas cidades onde houver segundo turno, o pleito para o Executivo Municipal será decidido no dia 27 do mesmo mês.

Em Guapimirim, a 149ª Zona Eleitoral está situada na Estrada do Bananal nº 2.336, lojas 1 e 2, bairro Bananal.