A biometria será necessária para poder votar em 2024Foto: TRE-RJ - Reprodução

Publicado 22/01/2024 18:21

Guapimirim – Eleitores fluminenses precisam ter biometria para votar nas eleições municipais de 2024. Quem não tiver dados biométricos coletados deve comparecer ao cartório eleitoral no qual está vinculado até o próximo dia 8 de maio. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lançou uma campanha de 100% de biometrização nesta segunda-feira (22).

As unidades do TRE-RJ funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 11h às 17h. No atual momento, a corte eleitoral fluminense tem dados biométricos de 65% do eleitorado. Ainda faltam de 4,3 milhões eleitores.

Em 2024, haverá eleições para prefeito e vereadores. O primeiro turno ocorrerá no dia 6 de outubro. Caso haja segundo turno, será no dia 27 do mesmo mês.

Cidadãos que ainda não possuem título de eleitor também têm até 8 de maio para solicitar a primeira via. Nesse caso, será necessário fazer o agendamento antes de comparecer presencialmente para fazer a biometria.

O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos. Para eleitores com 16 ou 17 anos, o voto é facultativo, ou seja, opcional.

O prazo também é o mesmo para eleitores com pendências perante a Justiça Eleitoral, como pagamento de multas por deixar de votar em eleições passadas, mudança de endereço, entre outros. Nesse caso, as questões podem ser resolvidas pelo internet ( clique aqui ).

Em Guapimirim, por exemplo, a 149ª Zona Eleitoral está localizada na Estrada do Bananal nº 2.336, lojas 1 e 2, bairro Bananal.

É possível tirar dúvidas pelo Disque TRE-RJ por meio do telefone (21) 3436-9000.