Essas são algumas das obras da exposição Meu Lugar que podem ser vistas em Guapimirim - Foto: O DIA - Arquivo

Publicado 20/01/2024 11:30

Guapimirim – A exposição itinerante “Meu Lugar” foi prorrogada em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e dura até amanhã (21). A mostra estava prevista para se encerrar no último dia 14 de janeiro.

A exposição é promovida pelo Museu de Arte do Rio (MAR), sob a curadoria de Thiago Fernandes, e conta com o patrocínio da Enel e o apoio das prefeituras nas cidades por onde passa. Em Guapimirim, “Meu Lugar” pode ser visitado de sexta-feira a domingo, das 11h às 20h, na Praça Paulo Terra, no Centro. A entrada é gratuita.

Para este sábado (20), a partir das 19h, véspera de encerramento, está programado um show com a cantora Gabi Santos. Já no domingo (21), às 18h, o público poderá se divertir com o espetáculo infantil “Os Três Porquinhos” com o Grupo Teatral in Foco. Logo após, a partir das 19h, haverá apresentação do Sarau Aguapés: edição Meu Lugar.

“Meu Lugar” conta com mais de 90 obras de 40 artistas e reconhece que as populações em situações de vulnerabilidade social e econômica devem ter direito à energia elétrica, água potável, saneamento básico e outros serviços fundamentais para a sobrevivência. Trata-se de uma releitura da mostra mostra “Casa Carioca”.