Fachada do Conselho Tutelar de GuapimirimFoto: Conselho Tutelar de Guapimirim - Redes Sociais

Publicado 14/01/2024 10:52 | Atualizado 14/01/2024 11:20

Guapimirim – Os cinco candidatos eleitos para o Conselho Tutelar de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tomaram posse durante cerimônia ocorrida na última quarta-feira (10). São eles:

* Márcia Rodrigues Araújo (Márcia Araújo).

* Laudicéia Falcão Pereira (Laudicéia Falcão).

* Geovani Alves da Silva (Giovani Alves).

* Roberto José de Souza (Bel).

* Maria das Graças Pereira da Silva Correia (Graça).

Desses cinco, dois – Márcia Araújo e Geovani Alves – tiveram a candidatura impugnada pela 1ª Vara da Comarca de Guapimirim em setembro de 2023, conforme noticiado pelo DIA, mas conseguiram reverter a decisão. Em agosto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) contestou a candidatura de alguns candidatos, ao alegar que as experiências profissionais deles seriam incompatíveis com o cargo e em instituições não credenciadas perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Guapimirim.

As eleições para conselheiros tutelares aconteceram em várias cidades brasileiras no último dia 1º de outubro. Sempre é realizada no ano seguinte à eleição presidencial. Ao todo, 25 pessoas se candidataram em Guapimirim.

Outros cinco candidatos tomaram posse como suplente. São eles:

* Luiz Bruno do Nascimento Pereira (Bruno Nascimento).

* Mariana Bittencourt Manoel (Mariana Bittencourt).

* Ludimila Cantalejo Ribeiro Péres (Ludimila Cantalejo).

* Carla dos Santos Carvalho Godoy (Carla Godoy).

* Nizia Andrade da Silva (Nizia).

Em caso de impedimento de algum dos titulares, o suplente ocupa o posto, conforme número de votos recebidos. Desses cinco suplentes, apenas Bruno Nascimento teve a candidatura questionada pelo MPRJ, mas conseguiu reverter a decisão judicial. Ele foi o sexto mais votado.

Na votação original, Mariana Bittencourt havia ficado em 8º lugar; Ludimila Cantalejo em 9º lugar; Carla Godoy em 12º lugar e Nizia em 13º.

Duas candidatas que ficaram inicialmente na suplência tiveram a candidatura questionada pelo Ministério Público e não lograram reverter a impugnação: Sara Irlaini Torres Carvalho (Sara Torres), Samanta Quintanilha Silva (Samanta – Enfermeira).

Não há informação sobre o motivo de o candidato Edson Alvarães não ter ficado como suplente, já que ele ficou em 11ª colocação e ocuparia a vacância deixada por uma das candidatas impugnadas.