O futebol é uma paixão nacionalFoto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Publicado 10/01/2024 17:17

Guapimirim – Dois times de futebol de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participarão da 24ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista nas categorias Sub-14 e Sub-16, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. São eles: Garra Futebol Clube e Guapimirim Futebol Clube. O campeonato ocorrerá entre os dias 12 e 18 de janeiro deste ano e reunirá 20 clubes nas categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pará, Maranhão e do Distrito Federal. Ao todo, serão duas mil pessoas em 56 equipes em campo.

A cerimônia de abertura está prevista para as 16h da próxima sexta-feira (12) no estádio da Sociedade Esportiva Sanjoanense e com entrada franca. A fase classificatória acontecerá entre os dias 13 e 15 deste mês. As oitavas de final serão realizadas no dia 17, enquanto que as quartas de final e semifinais nos dias 16 e 17, respectivamente. As finais ocorrerão no dia 18.

“O evento terá o desfile das delegações, acendimento da pira olímpica e juramento dos atletas. Logo em seguida haverá a partida inaugural, com Sociedade Esportiva Sanjoanense contra A.F. Yoorin Curimbaba ‘B’ pela categoria Sub 12”, explicou a Prefeitura de São João da Boa Vista sobre a abertura dos jogos na sexta-feira (12).

“É uma oportunidade de ouro para os nossos atletas que poderão ser avaliados por diversos clubes e interagir com pessoas de diversos estados diferentes”, manifestou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guapimirim nas redes sociais. Ainda segundo a pasta, a prefeitura guapimiriense custeará o transporte, a hospedagem, a alimentação e o treino dos jogadores na cidade paulista.

Outros times fluminenses vão participar das competições, entre eles: Aliança Esporte Clube, de Duque de Caxias; Esporte Clube São Sebastião, de Campos dos Goytacazes; ISQL Brasileirinho, do Rio de Janeiro; e CFA Sports, de Japeri.

O torneio será observado por olheiros e caça talentos em busca de novos nomes para o futebol profissional.