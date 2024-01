Fachada da Creche Municipal Professora Rosina Muniz Lopes Gomes, em Guapimirim - Foto: O DIA - Arquivo

Fachada da Creche Municipal Professora Rosina Muniz Lopes Gomes, em GuapimirimFoto: O DIA - Arquivo

Publicado 08/01/2024 09:26 | Atualizado 08/01/2024 09:55

Guapimirim – A matrícula nas escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começou nesta segunda-feira (8) e vai até o próximo dia 19 deste mês, devendo ser feita via internet. As vagas são destinadas ao Pré I, Pré II, as duas etapas do ensino fundamental e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Veja os critérios:

* Pré I – 4 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* Pré II – 5 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* 1º Ano de Escolaridade – a partir de 06 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2024.

* Ensino fundamental I – atenderá as turmas de 1º ao 5º ano de escolaridade.

* Ensino fundamental 2 – atenderá as turmas de 6º ao 9º ano de escolaridade.

* 1º Segmento (EJA) – I a V Fase (equivalentes a 1° ao 5° ano de escolaridade) a partir de 15 anos completos até 31 de março 2024, para matrícula no 1° semestre letivo; a partir de 15 anos completos até 31 de julho de 2024, para matrícula no 2° semestre letivo.

* 2º Segmento (EJA) – VI a IX Fase (equivalentes a 6° ao 9° ano de escolaridade) a partir de 15 anos completos até 31 de março 2024, para matrícula no 1° semestre letivo; a partir de 15 anos completos até 31 de julho de 2024, para matrícula no 2° semestre letivo.

Durante o cadastro online, é necessário marcar a opção de estar de acordo com os termos do portal, informar dados do estudante e do responsável legal e também se o aluno tem algum tipo de deficiência.

Após a pré-matrícula pela internet, será preciso comparecer à unidade de ensino indicada, até o dia 19 de janeiro, para confirmar a matrícula, tendo de levar os seguintes documentos:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia do CPF e RG do aluno;

* Histórico escolar.

* Duas fotos 3X4.

* Cópia do Cartão do SUS do aluno.

* Cópia do Grupo Sanguíneo do aluno.

* Cópia do comprovante de residência.

* Cópia do cartão do Bolsa Família.

* Cópia do CPF e RG do responsável do aluno.

As vagas serão ofertadas conforme disponibilidade por escola. Por isso, é importante não deixar para a última hora.