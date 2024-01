Valdemir Costa tem 60 anos e é morador de Guapimirim - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2024 22:03

Guapimirim – Um homem de 60 anos, chamado Valdemir Monteiro Costa, morador de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está desaparecido há uma semana, e familiares buscam o paradeiro.

O idoso é morador do bairro Bananal e foi visto pela última vez por volta das 2h20 do último dia 31 de dezembro, saindo do bar Dom Kateco, no Centro de Guapimirim. Na ocasião, ele usava chinelo e blusa e bermuda brancas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Valdemir Costa pode telefonar para o número (21) 96443-6712.