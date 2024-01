Fachada da Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo - Foto: Google Mapas - Reprodução

Fachada da Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada ModeloFoto: Google Mapas - Reprodução

Publicado 03/01/2024 18:25

Guapimirim – As matrículas para as escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o ano letivo de 2024, começam na próxima segunda-feira (8) e vão até o próximo dia 19 deste mês. A adesão deverá ser feita via internet e depois disso será necessário ir até a escola indicada para confirmar a inscrição.

Durante a confirmação presencial, será necessário levar os seguintes itens:

* Protocolo de inscrição de matrícula feito online.

* Duas fotos 3x4.

* Caderneta de vacinação do aluno(original e cópia).

* Cartão do SUS do aluno (original e cópia).

* Certidão de nascimento do aluno (original e cópia).

* Carteira de identidade do aluno (original e cópia).

* CPF do aluno (original e cópia).

* Comprovante de residência (original e cópia).

Também pode ser levado o contrato de locação em nome do responsável legal ou declaração de residência, emitida pelo proprietário do imóvel, original e cópia, acrescido do comprovante em nome do proprietário.

* Laudo ou parecer médico para alunos com deficiência (original e cópia) –, se for o caso.

As vagas por escolas serão concedidas mediante a disponibilidade e ordem de inscrição, portanto é importante não deixar para a última hora.