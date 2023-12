Fachada da Prefeitura de Guapimirim - Foto: Google Mapas - Reprodução

Publicado 29/12/2023 14:31

Guapimirim – O prazo para negociar débitos com descontos perante a Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, termina hoje (29), último dia útil de 2023. O Concilia Guapi prevê descontos em juros e multas referentes a tributos municipais. O Setor de Arrecadação, ligado à Secretaria Municipal de Fazenda, terá atendimento ao público até às 19h desta sexta-feira.

O Concilia Guapi prevê desconto de 100% em juros e multas para pagamentos quitados à vista. Para parcelamentos em até 12 vezes, o desconto é de 75%. Já para as renegociações em até 24 vezes, o percentual será de 60%. E para parcelamentos em até 36 vezes, o desconto será de 45%. Poderão aderir ao referido programa contribuintes com débitos inseridos ou não na dívida ativa municipal.

O Concilia Guapi foi lançado no último dia 1º de dezembro como fruto de um Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Guapimirim e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.