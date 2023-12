Itens apreendidos durante a Operação Sossega Leão em Guapimirim, em dezembro de 2023 - Foto: Disque Denúncia RJ - Imagem cedida ao DIA

Publicado 28/12/2023 18:58

Guapimirim – A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) promoveu mais uma fase da Operação Sossega Leão contra a clandestinidade entre os últimos dias 12 e 22 de dezembro. A ação ocorreu em seis municípios fluminenses, incluindo Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e resultou na apreensão de 46 máquinas caça-níqueis, de máquinas de cartão de crédito, de uma soma de R$ 11.287 em espécie, além de fechamento de casas de bingo e autuação contra os proprietários e frequentadores dos estabelecimentos.

No combate à clandestinidade estavam incluídos os jogos ilegais e de azar como jogo do bicho, casas de bingo, máquinas caça-níqueis, jogos eletrônicos e contrabando de cigarro. A operação aconteceu nas cidades de Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Niterói, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.

Em Duque de Caxias, agentes do 15º BPM apreenderam cinco máquinas caça-níqueis no Parque Beira Mar.

Em Guapimirim, por exemplo, foram apreendidos diversas pules de jogo do bicho, um tablet, uma mini impressora, um caderno com anotações e R$ 52 em espécie. A ação teve como alvo um estabelecimento em Parada Modelo e foi realizada por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM).

Em Itaguaí, quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas no bairro Engenho por policiais militares do 24º BPM.

Em Niterói, a operação aconteceu em dois locais no Centro e foi de responsabilidade do 12º BPM. Num estabelecimento situado na Rua São João, foram apreendidas 10 máquinas caça-níqueis, uma impressora e dois tablets com sistema de apontamento de jogos do bicho em funcionamento; já em outro endereço na Rua Visconde de Itaboraí, uma casa de bingo foi interditada e R$ 6.443 foram apreendidos. Durante a ação, havia 80 apostadores.

Já no bairro Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, agentes do 20º BPM apreenderam três máquinas caça-níqueis.

E na cidade do Rio de Janeiro, a referida operação ocorreu em quatro bairros: em Campo Grande, na Zona Oeste, a Subsecretaria de Inteligência da PMERJ apreendeu 13 máquinas caça-níqueis e R$ 4.792 em espécie; em Marechal Hermes, na Zona Norte, o 9º BPM apreendeu quatro máquinas caça-níqueis; e em Santa Cruz, também na Zona Oeste, policiais militares do 27º BPM apreenderam três máquinas caça-níqueis; e em Sepetiba, na mesma região, quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas pelo 27º BPM.

Tanto os responsáveis pelos estabelecimentos quanto os apostadores e frequentadores foram ouvidos pela polícia e depois liberados. Os equipamentos apreendidos foram periciados e destruídos.

A Operação Sossega Leão aconteceu graças a denúncias anônimas feitas para o Disque Denúncia, cujo telefone é (21) 2253-1177. Em setembro deste ano, a PMERJ também realizou uma ação similar que culminou na apreensão de 101 máquinas caça-níqueis.