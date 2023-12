Imagem ilustrativa de um cartão de passagem para os trens da SuperVia - Foto: SuperVia - Divulgação

Imagem ilustrativa de um cartão de passagem para os trens da SuperViaFoto: SuperVia - Divulgação

Publicado 24/12/2023 07:39

Guapimirim – A passagem de trens da SuperVia vai baixar de R$ 7,40 para R$ 7,10 a partir do próximo dia 2 de fevereiro. O abatimento só é válido para os usuários que pagam tarifa cheia, ou seja, sem o desconto concedido pelo cartão RioCard na função Bilhete Único Municipal (BUI). A medida foi estabelecida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) durante sessão regulatória ocorrida na última quinta-feira (21).

O desconto para quem não possui o benefício do BUI será de 4,05% na tarifa. Para os que têm o Bilhete Único Intermunicipal, estes continuarão pagando R$ 5, e a diferença na tarifa será custeada pelo governo estadual.

A medida contemplará passageiros de todos os ramais e extensões operadas pela SuperVia, inclusive os de Guapimirim. Vale lembrar que nas estações desse município e também na da extensão Vila Inhomirim, em Magé, não há cobrança de passagem. A tarifa só é paga se os usuários descerem em Saracuruna ou fizerem baldeação para seguir viagem ao Centro de Duque de Caxias ou ao Rio.