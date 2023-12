O app 'Celular Seguro' está disponível no Android e no iOS - Foto: Governo Federal - Divulgação

O app 'Celular Seguro' está disponível no Android e no iOSFoto: Governo Federal - Divulgação

Publicado 19/12/2023 21:17 | Atualizado 19/12/2023 21:17

Guapimirim – Proprietários de smartphones de Guapimirim e de outras partes do Brasil agora poderão contar com uma nova plataforma de bloqueio de celulares. O serviço foi lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta terça-feira (19). Por meio do ‘Celular Seguro’, os usuários poderão bloquear o aparelho e aplicativos de forma rápida em caso de perda, furto, roubo ou extravio.

Uma das preocupações das vítimas é ter de ligar para os bancos e administradoras de cartões de crédito para bloquear os aplicativos. Com o novo serviço, a coisa fica mais simplificada.

“A ação tem o objetivo de combater os crimes em todo o país, já que, com a ação, o aparelho passará a ser inutilizável. Como consequência, as ocorrências de receptação também devem reduzir”, explicou o MJSP.

‘Celular Seguro’ está disponível em site ( clique aqui ) e em aplicativos para smartphones Android ( clique aqui ) e iOS ( clique aqui ). O acesso ao serviço está vinculado ao CPF do titular com a mesma senha da plataforma Gov.BR.

Os proprietários deverão cadastrar os números de celulares que possuem e os código IMEI dos aparelhos. Vale destacar que se o aparelho tiver dois chips, então possui dois IMEIs. Além disso, existe a opção de cadastrar um contato de confiança – uma espécie de procurador – para fazer o bloqueio, caso o titular não possa no momento.

‘Celular Seguro’ foi desenvolvido em parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e outras instituições financeiras.

Há algumas coisas que os usuários precisam saber sobre o novo serviço. O bloqueio dos aparelhos ocorrerá de forma imediata após os proprietários informarem da perda, roubo, furto ou extravio, no entanto o bloqueio das linhas telefônicas entrará em vigor no ‘Celular Seguro’ até fevereiro de 2024. Enquanto isso não acontece, será preciso informar à operadora.

As companhias telefônicas que aderiram ao serviço são: Algar, Claro, Ligga, Tim e Vivo.

No caso de bloqueio de aplicativos, isso ocorrerá de imediato por meio do ‘Celular Seguro’. As instituições que aderiram são: Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Pan, Banco Safra, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal (CEF), Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi e XP Investimentos.

Outros aplicativos diversos também aderiram ao novo serviço do governo federal: Google, Ifood, Uber, Zetta e 99Táxi.