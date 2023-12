Guardas civis municipais de Guapimirim fazem blitz educativa na Avenida Dedo de Deus, principal via da cidade - Foto: Secom PMG - Imagem cedida ao DIA

Publicado 19/12/2023 20:13

Guapimirim – A Guarda Civil Municipal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está promovendo uma série de blitz educativa, nos últimos dias, para orientar motoristas e motociclistas sobre as boas regras de trânsito. A partir da semana que vem, os agentes vão autuar e multar condutores que infringirem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503/1997.

Algumas dessas ações educativas estão ocorrendo na Avenida Dedo de Deus, principal via do município, com distribuição de panfletos sobre as 10 principais infrações.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim, Wallace Gulineli, o objetivo é “diminuir os acidentes e as irregularidades no trânsito que a população e os turistas vêm cometendo”, como estacionar em vaga de deficiente e idoso e em cima da calçada, avançar sinal, pilotar moto sem capacete, dirigir sem cinto de segurança, entre outras infrações.